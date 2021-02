¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Salud; Seguridad Social”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se debe equilibrar el poder entre Congreso y Presidente, limitando al último, además de aumentar las atribuciones de los pueblos de Chile en la toma de decisiones”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Soy Tecnólogo Médico, magíster en Genética de la Universidad de Chile y Doctor (c) en Neurociencia de la Universidad de Santiago. Además, soy director de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP). Desde 2017 me he especializado en Constitución, salud, ciencia y conocimiento, dictando una serie de conversatorios y charlas, incluyendo el Movimiento AC y otras agrupaciones. En mi rol desde ANIP he luchado por los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del conocimiento, velando por su seguridad social y respeto de derechos humanos. Además de generar contenido, columnas y otros sobre Constitución y salud. Me postulo para ser constituyente, porque en mi trayectoria he trabajado de manera extensa estos temas, además de recoger construcciones colectivas sobre derechos sociales, institucionalidad y rol del Estado. Por eso quiero plasmar ese mandato en el próximo proceso constituyente. Creo que este es un momento para la construcción colectiva, donde todos y todas podremos crear el Chile en que deseamos vivir, que garantice derechos y asegure la dignidad de todos y todas”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“1. La Constitución de un poder realmente democrático, que asegure la dignidad de todos y todas. 2. La construcción de una Constitución feminista y disidente. 3. Crear un Estado que consagre derechos sociales, como salud, educación, vivienda libre de violencia, un trabajo digno y seguridad social para los pensionados/as. 4. Derecho garantizado para la creación, uso y divulgación de los conocimientos y saberes. 5. Una Constitución ecológica, que permita exponer al extractivismo y nos permita avanzar a un nuevo modelo de desarrollo”.