¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Derechos Humanos; Seguridad Social; Medio Ambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está”

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar la forma de Estado Federal”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Siempre he sido una ciudadana consciente de la importancia de la participación ciudadana. Creé la Fundación Lihuenmapu, dedicada a la temática medioambiental hace cinco años atrás y he dedicado mis 15 años de carrera profesional al servicio público. Desde el estallido social en adelante, mi participación se volvió más activa, apoyé con la organización de diversas actividades como cabildos, asambleas y una consulta ciudadana que tuvo una alta participación. De este proceso nace también la Coordinadora Feminista de Nancagua y la agrupación Despierta Nancagua. Así comienza a configurarse todo un tejido social en la comuna, en torno a los cambios que tanto anhelamos como sociedad. A raíz del trabajo realizado por estas organizaciones llegamos a participar de la Sexta Aprueba, una orgánica que nace para apoyar desde la sociedad civil no partidista el proceso de elección del apruebo y así producto de todo este trabajo territorial, social y organizacional voluntario, mi nombre comenzó a sonar como posible candidata, lo que se concretó gracias al apoyo que muchas personas de distintas comunas del distrito me han brindado. Soy un producto del estallido social, nunca he militado en partidos políticos y voy por un cambio estructural del modelo económico y político de este país”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“1. Protección del medioambiente y de los recursos naturales. 2. Fomento de la equidad, paridad y diversidad de género. 3. Potenciar la participación ciudadana y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. 4. Promoción de la cultura, el arte y el patrimonio popular. 5. Asegurar una real modernización del Estado. 6. Garantizar salud, educación universal y gratuita. 7.Cambio del actual sistema de previsión social”.