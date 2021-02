Como era de esperarse las agudas precipitaciones, que sacudieron el fin de semana pasado toda la zona centro del país, causaron una gran cantidad de inundaciones, aluviones y caminos anegados, sumado a las caídas de árboles, alcantarillados colapsados, canales desbordados, cortes de luz y derrumbes de cerros. En Coltauco cientos de llamados por incidentes similares se recibieron en la central del Comité de Emergencia Comunal desde las primeras horas.

“El Comité de Emergencia Comunal comenzó a responder llamados desde muy temprano el día viernes, desde ese mismo instante nuestro grupo de operaciones municipales junto bomberos de Coltauco comenzaron a trabajar coordinadamente para llegar y responder todas las emergencias que se desarrollaron en la comuna”, señaló Rubén Jorquera Vidal, alcalde de Coltauco, quien a su vez agregó lo siguiente “también quiero expresar mi más extensa gratitud al equipo de operaciones del municipio y la labor que ha prestado desinteresadamente nuestro concejal Cristopher Vidal, quien acompañó a nuestros equipos municipales en todos los sectores y con sus recursos propios ha estado desde el primer minuto hasta hoy ayudando en lo que se requiera”, comentó el edil.

El equipo municipal comenzó a trabajar de inmediato, trasladándose a los distintos sectores de la comuna para socorrer a los pobladores que así lo requirieron, trabajando junto a Bomberos Coltauco y demás colaboradores que de manera desinteresada han ido en ayuda de quienes más lo necesitan. Trabajos como caminos inundados, limpiezas de quebradas, casas anegadas, árboles caídos, canales desbordados, caminos rurales intransitables y la entrega de agua potable fueron las tareas que se realizaron durante la emergencia.

CGE y posible nueva demanda colectiva

Para la primera autoridad comunal los cortes de luz ya son reiterativos cada vez que hay una emergencia de este tipo, y no descarta una demanda colectiva contra CGE con los afectados. “Uno de los principales problemas que ocasionan las intensas lluvias en la comuna son los cortes inesperados del suministro eléctrico, dejando a pobladores con más de 72 horas sin el servicio, eso conlleva pérdidas de alimentos y otros perjuicios a las familias de la comuna”, mencionó Jorquera quien también agregó que “estamos evaluando nuevamente realizar una demanda a la empresa de electricidad porque no es posible que un evento previsto con mucha anticipación no pudieron realizar las mantenciones al tendido eléctrico y evitar los daños que estas acciones causan, como municipio siempre estaremos pendientes para resguardar la seguridad de todos en Coltauco”.