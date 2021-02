¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Salud; Educación; Medioambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar la forma de Estado Federal”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque creo contar con la formación académica suficiente para ser un aporte concreto en la redacción de la nueva Carta Magna que guiará a Chile en las próximas décadas, además considero que mis años de trabajo en el servicio público como asistente social me han dado la posibilidad de conocer las distintas y diferentes realidades de los ciudadanos a los que busco representar, en temas tan importantes y sensibles como la privatización de las aguas, el no reconocimiento de los pueblos originarios, el no derecho a la vivienda, la no protección al medioambiente, al lucro en educación y salud, los cuales es necesario cambiar, considerando que están basados en una Constitución que es urgente modificar. Asumo este desafío con toda la humildad y reconocimiento a todas las personas que lucharon por cambiar nuestro hermoso Chile”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Redactar una nueva Carta Fundamental democrática y construida bajo las bases de una participación ciudadana, que nos permita transitar desde un Estado Subsidiario a un Estado Solidario o de bienestar económico y cultural, que nos permita generar una mejor redistribución de los ingresos a través de una verdadera reforma tributaria, en donde se garantice el goce pleno de los Derechos Humanos para todas las personas que viven en el país, respetando su cultura y tradiciones, haciendo un especial y urgente énfasis en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, garantizando un estado laico, plurinacional y multicultural”.