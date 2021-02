¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Educación, Salud, Medio Ambiente”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Creo que se debe avanzar hacia un modelo semipresidencial, donde el poder Ejecutivo se encuentre repartido entre el Jefe de Gobierno, encarnado en el Presidente y un Jefe de Estado, que otorgue legitimidad al Parlamento por medio de un Primer Ministro”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está, 4 años sin reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debiese adoptar una forma de Estado regional, con comunidades autónomas (con parlamentos en cada unidad regional)”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Tengo la convicción de que las cosas no van a cambiar si no nos involucramos. Chile se merece construir una Constitución nacida en democracia, hecha desde la ciudadanía y que incluya la mayor diversidad de opiniones y sueños. Como profesora de Historia y coach, he tenido la posibilidad de comprender el valor del diálogo y los acuerdos y de reconocer que en la memoria histórica de los pueblos reside la fortaleza de su futuro. Quiero ser un puente entre las personas y las grandes decisiones del país en este momento crucial, donde seamos capaces de mirarnos de frente, con respeto y convicción para construir el país del cual todos nos sintamos orgullosos”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Quiero defender ideales que pongan en el centro a las personas y sus diferencias, valorando la diversidad y honrando el legado ancestral de nuestras culturas originarias. Quiero rescatar a la dignidad como principio rector de las normas que escojamos, por medio de un sistema de protección social que incluya educación, salud, pensiones y vivienda. Un país que proteja sus recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente. Que permita a mujeres y niñas a sentirnos libres, seguras y protegidas, potenciándonos y aceptándonos como iguales. Quiero encauzar las legítimas defensas con respeto, para construir sin miedo, sin divisiones y sin descalificaciones un Chile diferente”.