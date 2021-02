¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Salud; Educación; sustentabilidad, transparencia digital, descentralización, derechos fundamentales, participación ciudadana, limitación y separación de los poderes de los poderes del Estado y propiedad”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se debe mantener la situación como está, pero aumentando el control y la fiscalización de todas las instituciones del Estado”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe mantener tal cual está”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debe mantenerse con dos Cámaras”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario, pero se debe entregar más atribuciones a los gobiernos locales y regionales, dando paso a una verdadera descentralización”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí, aunque ya está estipulado en nuestro código civil y código de aguas. Se debe priorizar estipular en esta nueva constitución que el Estado promueva y proteja el acceso al agua potable a todas las personas”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque este desafío lo tenemos que llevar a cabo entre todos los chilenos y es momento en que la voz de mi región sea oída. He crecido, madurado y me he educado en la región. Es ahí donde los jóvenes debemos tener una participación, es nuestro futuro, pero también el de todos los habitantes de nuestro país. Debemos pensar en los emprendedores, en los adultos mayores, en los niños; porque debemos darles a ellos una nueva perspectiva de cómo será Chile en los próximos años, un país más libre, más justo y que cuide a los suyos. También es un gran desafío personal, mi familia desde siempre ha crecido en nuestra región, le debo mucho a la zona y es justamente por el amor que le tengo que busco ponerme al servicio de la gente. Es también un desafío el poder escucharnos, de llegar a acuerdos entre todos y que no sea la imposición de un sector contra el otro, está Constitución debe ser de todos, democrática y sin violencia; una nueva Constitución pero de forma unida y sin prejuicios, para poder crear una sociedad en donde todos tengamos nuestro espacio”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Mis pilares principales son la transparencia digital, con el fin de entregar mayor legitimidad y mayor confianza a los ciudadanos. De ese modo se les entregará mayor información conforme a las decisiones del sector público; 2. La participación ciudadana dentro del proceso de decisiones públicas, con la finalidad de producir mayor legitimidad y transparencia a las decisiones que se toman en el sector público; 3. Descentralización, entregar mayores atribuciones a los gobiernos regionales y locales, pero con un fuerte control de los recursos públicos para evitar gastos indebidos, con un principio de regionalización del país. 4. La Sustentabilidad, en donde busco un principio de desarrollo sustentable para la protección de nuestros recursos naturales y medio ambientales, asegurando un correcto desarrollo económico y territorial”.