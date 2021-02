Ariel Jeria, Gerente General de Rompecabeza

No hay persona en el mundo que no sepa qué es Facebook, la plataforma que nació el año 2004 a manos de Mark Zuckerberg, cuando aún era estudiante en Harvard. Lo que comenzó como una forma de comunicación entre alumnos de dicha casa de estudios no demoró en escalar hasta convertirse en la madre de todas las redes sociales. En la actualidad, además de haber superado los 2.500 millones de usuarios, tiene en su poder las aplicaciones de Instagram y Whatsapp, compradas por la compañía en 2012 y 2014, respectivamente.

Facebook se convirtió en la plataforma dominante del mundo de la conectividad digital. Nadie podría decir otra cosa, llegó a revolucionar la web desde la existencia del internet y marca un precedente en lo que a redes sociales se refiere. Sin embargo, su popularidad ha ido en declive.

El entusiasmo que generaba en sus inicios con su capacidad de comunicar de forma digital a cientos de personas en el mundo, ha ido mutando al recelo por estar en el centro de polémicas relacionadas con sus funcionalidades, pues a medida que la transformación digital crece, también parecen hacerlo las expectativas de los usuarios.

Facebook ha sido criticada en general por sus términos de uso, en cuanto a datos e imagen, por el acceso a la información de los usuarios una vez dados de baja y también debido al alcance que tiene entre menores de edad, sus efectos psicológicos y sus políticas de privacidad. Pero también ha estado involucrada en el centro de escándalos de trascendencia global.

Cambridge Analytica

En marzo del 2018 los diarios The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa Cambridge Analytica estaba explotando información personal de los usuarios de Facebook, adquirida por un investigador externo para su supuesto uso en investigaciones académicas. Los reportes de prensa dieron cuenta de que los datos se utilizaron con fines políticos y, peor aún, aseguraron que Facebook tuvo conocimiento de estos hechos y no hizo nada por proteger los datos de sus usarios.

Tras el escándalo, las acciones bursátiles de la bolsa de la compañía cayeron de manera rotunda. Esta situación llevó, incluso, a Mark Zuckerberg a enfrentar a la justicia ante tribunales por uso ilegal de información. Facebook se convirtió en la plataforma digital más cuestionada, debido a la deficiencia en la protección de datos personales y por la poca ciberseguridad que le ofrecía a sus usuarios, lo que llevó a muchos a migrar definitivamente a otras redes sociales, como Twitter o Instagram (esta última también propiedad de Facebook).

Normas de Privacidad de Whatsapp

El cuestionamiento a las nuevas normas de privacidad de Whatsapp, hicieron que aparecieran dudas entre la comunidad cibernauta, ya que las obligaría a compartir datos como, número telefónico y ubicación con Facebook. En este contexto, De este contexto, miles de usuarios aseguraban que con esta situación, la red social también estaría accediendo a información como, grupos privados de chats, conversaciones, fotografías y contactos telefónicos. Con la experiencia de Cambridge Analytica, demás está decir que los usuarios están más que susceptibles a la necesidad de proteger su información.

De dulce y de agraz

Tras la salida de Donald Trump del gobierno y el incidente ocurrido en el Capitolio por parte de ultraderechistas, Facebook decidió bloquear la cuenta del ex Presidente, al igual que plataformas como Twitter y Youtube. Esto, sin lugar a dudas generó debate internacional, entre los opositores y los defensores del ahora ex presidente de Estados Unidos.

Situaciones puntuales llevadas a tribunales, relacionadas con la política y la economía mundial y muchos otros rumores nos hacen preguntarnos cosas tan simples como ¿Por qué Mark Zuckerberg tiene tapada la cámara de su laptop? O ¿Por qué Mark Zuckerberg no tiene amigos en su cuenta de Facebook? Tal vez el propio Mark sea el único que tenga las respuestas a esto.

No cabe dudas que existen muchos otros ¿Por qué? a considerar, pero el más importante de todos, tal vez sea el ¿Porqué, a pesar de todo lo ocurrido, varios de nosotros nos rehusamos a eliminar nuestra cuenta de Facebook?