El edil, Claudio Segovia, reclamó demora en entrega de exámenes PCR.

La semana pasada el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, dio a conocer a través de la prensa regional, su molestia con Hospital Clínico FUSAT acusándolos de dar un “pésimo servicio en relación a la entrega de resultados de los exámenes PCR”. Incluso pedía que el Ministro de Salud, Enrique Paris, elimine a esta institución de esta labor sanitaria.

Según declaró el edil, hasta el jueves pasado, había casi un centenar de casos de pacientes a quienes aún no les habrían entregado el resultado, lo que a su juicio “les ha generado una serie de complicaciones a nivel social, laboral e incluso de traslado a vacaciones que algunos ya tenían programadas”.

Al respecto, el Dr. Carlos Arroyo, quien es director ejecutivo del Hospital Clínico FUSAT, respondió a las declaraciones de dicha autoridad comunal asegurando que no existen exámenes pendientes de pacientes de la comuna de Graneros. “Las 96 muestras PCR que tendrían 5 días(al 4 de febrero) de atraso en su procesamiento, en verdad se tratan sólo de 2 muestras que no tienen resultado debido a que fueron rechazadas por no tener la calidad suficiente, pese a haber sido procesadas varias veces”, explicó.

Por tanto, aclaró que desde el inicio de la pandemia, “hemos procesado casi 40 mil muestras, aumentando progresivamente nuestra capacidad conforme a la demanda y dando respuesta a las necesidades de la comunidad en el contexto de la crisis sanitaria”.