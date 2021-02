Por: Gisella Abarca

Una incansable lucha contra el cáncer es la que está dando Vicente Bolbarán, un pequeño de 6 años de San Vicente que lleva gran parte de su corta vida dándole la guerra al cáncer. Y es que a los 2 años comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, por lo que su madre lo llevó a recintos asistenciales para ver la causa de la dolencia. Fueron dos meses de peregrinar por centros de salud, hospitales y urgencias, hasta que Vicente fue intervenido en el Hospital Regional Rancagua, cuenta su madre, Nelly Reyes.

“A los 2 años empezó con un dolor de cabeza muy fuerte, lo llevamos a urgencia pero nadie nos daba un diagnóstico de lo que tenía. Luego comenzó a empeorar porque ya no eran dolores de cabeza solamente, eran vómitos, se desorientaba, caía como pollito, dormía mucho y no sabíamos que le pasaba. Estuvimos enero y febrero del 2017 buscando las causas de sus dolores hasta que le diagnosticaron un Ependimoma Anaplásico, un tumor cerebral cancerígeno del que lo operaron en Rancagua”, expone su madre.

En abril del 2017 Vicente cumplió tres años, tiempo en que siguió con su tratamiento en el Hospital Exequiel González Cortez en Santiago, mientras para acompañarlo, su madre se alojaba en la casa de acogida de la Fundación Nuestros Hijos. “En ese año, de Rancagua nos derivaron a Santiago, allá recibió radioterapia y quimio, iba súper bien había tolerado bien el tratamiento”, cuenta Nelly.

Así, después de un año de tratamiento, Vicente fue dado de alta por lo que vuelve a su casa en San Vicente, retomando su vida normal en la escuela de lenguaje Teresita de Jesús de la comuna; pero en el 2019 y luego de unos meses en casa, relata su mamá “Vicente sufre una recaída y aparece nuevamente este tumor, ahora en la columna vertebral con el mismo diagnóstico de ependimoma Anaplásico”.

Añade Nelly “Empezó con un dolor lumbar en la columna como en el coxis, era como que se había caído, y comenzó con dificultades para hacer actividad física, por lo que la oncóloga pidió hacerle una resonancia donde aparece que tiene de nuevo un tumor cancerígeno” expone.

“En ese momento pensé que mi vida se derrumbaba cuando diagnosticaron a mi hijo por segunda vez con cáncer, la angustia fue aún mayor que la primera vez, porque la enfermedad volvió, era como retroceder y empezar todo de cero”, declara Nelly.

No obstante, su hijo fue intervenido por segunda vez “Todo salió bien en su operación, aunque quedó con algunas secuelas. Fue extirpado este tumor y después de un tiempo volvimos a casa pero con tratamientos, controles, procedimientos y exámenes en Santiago”.

DIAGNOSTICADO POR TERCERA VEZ CON CÁNCER

Pero el 4 de enero de este año, los padres de Vicente escucharon lo que no querían oír. Su único hijo era diagnosticado por tercera vez con cáncer pues se le había activado nuevamente el tumor lumbar por lo que una vez más tuvo que ser intervenido.

“Nadie me preparó para lo que venía, a mi hijo, a mi familia…, a Vicente le aparece otro tumor, por tercera vez, esta vez su pronóstico era nada favorable como anteriormente lo fue. La oncóloga nos dice que se va a cuidados paliativos y mi mente empieza a generar una película de terror, preparándome para lo peor, pensando que esto no está pasando”, relata Nelly.

Así, el 18 de enero, por tercera vez operan a Vicente, esta vez, “sólo para aliviar un poco el dolor, que por lo demás son terribles- expone su madre- pero quedan restos de tumor en su organismo, porque fue imposible extirparlo completo”, explica.

Nelly recuerda que para la navidad del año pasado (diciembre 2020), “Vicente de nuevo comenzó con dolores lumbares, y la doctora pidió exámenes y resonancia donde salen restos del tumor, pero no hay más tratamiento para eliminarlos. Nosotros buscando otras alternativas, investigamos qué más podíamos hacer y nos informamos que hay un tratamiento de Inmunoterapia, el problema es que es completamente particular y el costo sale más de $12 millones y en eso estamos reuniendo fondos para juntar esa plata, porque no tenemos 12 millones en los bolsillos para costear el tratamiento de Vicente”.

CON PRISA SOLICITAN COOPERACION

Con este escenario de antesala, la última esperanza que tienen su padres y lo que ayudaría que Vicente se recupere –explica su madre- es un tratamiento millonario que solo se realiza de manera particular “es un tratamiento de un valor inalcanzable para nosotros que tiene un costo de $12.500.000, es un tratamiento de Inmunoterapia, que es 100% particular”. Según expone Nelly “sería efectivo el tratamiento, ya que el tumor recién fue extirpado y la enfermedad no se encuentra en estado avanzado. Con este tratamiento Vicente tiene muchas probabilidades de recuperarse y que las raíces del tumor que quedaron sean eliminadas”.

Es por este hecho que la familia Bolbarán Reyes necesita con urgencia reunir fondos para iniciar el tratamiento de su hijo lo antes posible “estamos haciendo bonos y reuniendo premios, porque queremos hacer algo más grande como una rifa para reunir más dinero. No tenemos mucho tiempo, la idea es que si juntamos lo más rápido la plata, antes comenzamos con el tratamiento para Vicente”.

Para quien quiera apoyar a esta familia, que además necesita apoyo económico para los insumos que diariamente utiliza Vicente, lo puede hacer por medio de transferencias electrónicas a la cuenta Rut de la madre 18.785.507-1 a nombre de Nelly Reyes Morales, Mail bobaranglenn@gmail.com, celular +56 9-53695468.

¡OJO CON EL DATO!

Si usted quiere aportar para el tratamiento de Vicente, lo puede hacer a estos datos

Cuenta rut: 18.785.507-1

Nombre: Nelly Reyes Morales

Celular: +56 9 53695468

Mail bobaranglenn@gmail.com