¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Educación; Trabajo; Seguridad Social”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años del mandato, con posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Yo no decidí ser constituyente, yo formo parte de un partido político que de manera colectiva define quién o quiénes pueden representar las ideas de justicia social y dignidad que Chile necesita. En ese sentido, fueron mis compañeras y compañeros de base quienes propusieron mi nombre para representarlos a ellos y a la ciudadanía en este proceso histórico que vive nuestro país. Las y los comunistas no levantamos candidaturas caudillistas, es el colectivo el que define y me siento honrado de que hayan escogido mi nombre para integrar la constituyente”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Educación, trabajo y seguridad social son importantes. Con todo, debo señalar que el eje principal es instaurar en Chile un Estado social, democrático y de derecho que satisfaga las necesidades básicas de sus habitantes y que proteja sus derechos, eliminando el Estado subsidiario impuesto por la dictadura a través de la constitución del ‘80, el que permite que se cometan todas las injusticias que existen en Chile al dejar toda la vida de las personas al arbitrio del mercado”.