¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Salud; Educación; Seguridad Social”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Crecí en una familia de dirigentes sociales, mi madre, Pilar Zavalla, dirigente vecinal y mi padre, Milton Rodríguez, dirigente y líder de la pequeña agricultura y cooperativismo en Chile, experiencia de vida que me instaron a estudiar Trabajo Social con una enorme sed de justicia. La experiencia profesional adquirida en mi querida comuna de Chimbarongo me ha permitido conocer en terreno la estratificación y diferencias sociales, donde se hace una necesidad urgente contar con un nuevo instrumento que mida la vulnerabilidad. Pude visibilizar lo apartado que estamos de la capital, donde se abusa del centralismo a nivel nacional y también regional, siendo imperioso descentralizar y reorganizar las regiones para que las comunas de O’Higgins tengan el mismo trato. Finalmente, porque soy hija de la agricultura familiar campesina y del mundo rural, conozco sus demandas y se hace imprescindible que el Estado garantice y subsidie la agricultura a pequeña escala. Seré un aporte para redactar una nueva Constitución que permita crecer en un país más justo y digno para todos y todas”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

Consagrar el campesinado como patrimonio cultural y base de la independencia alimentaria que Chile tiene, reconociéndose como potencia agrícola, fortaleciendo la agricultura familiar campesina, defendiendo sus tierras y el derecho de aguas, a su forma de vida; Promover la obligación del Estado como garante del bienestar social, reforzando su rol y replegando y eliminando la privatización de los derechos fundamentales; Consagrar el derecho a la salud universal, que permita acceder a una salud digna para todos y todas, asegurando la integridad física y psíquica, garantizada por el Estado; Declaración de la educación igualitaria e inclusiva como un derecho garantizado por el Estado, no sólo en su acceso sino también en su calidad, reforzar el rol del Estado en su formulación de planes, lineamientos, y contenidos; y de una educación superior abierta y pensada en la necesidad de la sociedad del futuro, no entregada al mercado sino a satisfacer las necesidades de crecimiento integral del chileno de hoy y mañana; Asegurar el rol activo del Estado para garantizar pensiones dignas para nuestros adultos mayores que aseguren no solo su sobrevivencia, sino disfrutar de sus aportes a la sociedad; Establecer el derecho a la vivienda digna y de calidad, a la integración urbana y cohesión social; a un entorno sin contaminación y el derecho al libre tránsito; Que el Estado sea capaz de garantizar la equidad de género en sus diferentes ámbitos, erradicar la violencia y promover la libertad en decisiones como natalidad y maternidad”.