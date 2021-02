Durante la mañana del lunes se realizó una convocatoria en todo el territorio nacional, en la región también hubo manifestantes en el frontis del Serviu de O´Higgins.

Por Camila González Villarroel

Fotos Nicolás Carrasco

A eso de las 11 horas estaba pactado el inicio de la marcha convocada a nivel nacional por postulantes a los diferentes subsidios que entrega el gobierno. El punto de encuentro utilizado en la capital regional fue una plaza en el sector céntrico de Rancagua, para desplazarse hasta las dependencias del Serviu. Una vez ahí, se hicieron escuchar, teniendo una reunión con las autoridades competentes.

Según comentaron asistentes a la marcha los motivos para la convocatoria eran para protestar en base al subsidio DS49, el que se presenta como una gran oportunidad para las personas que quieren adquirir su vivienda propia y no cuentan con una situación económica para adquirir una en otras condiciones.

Lo que pedían los asistentes a la protesta era que el corte del puntaje para adjudicarse el subsidio fuera bajado por que se les hace complicado llegar a alcanzar los 600 puntos que se exigen. Por otro lado, algo que causó molestia fue el enterarse que, de los 196 cupos entregados para familias en la región de O´Higgins, muchos de estos fueron para personas inmigrantes, mencionando que ni familias de pueblos originarios obtuvieron el beneficio, algo que les parece inaceptable ya que según comentan el tener un techo debiese ser un derecho.

Otro de los puntos a tocar por los dirigentes de este movimiento fueron la extracción de las listas de postulación para avales, militares y personal perteneciente a gendarmería, argumentando que estos dos últimos ya cuentan con otros beneficios estatales. Es en este punto, que una de las líderes del movimiento señaló que “necesitamos que el tener hogar sea un derecho, no un beneficio para las familias chilenas. El gobierno no puede seguir burlándose de la gente porque como dije, tener una casa no puede ser un beneficio, tiene que ser un derecho”.

Desde las autoridades

Es en respuesta a las demandas impuestas por los participantes de esta manifestación que las autoridades de la región quisieron contestar a las inquietudes de la comunidad por medio del director de Serviu de la región de O’Higgins, Manuel Alfaro, quien formo parte de una mesa de conversación con los ciudadanos que lideraron el movimiento, comentando que “nos reunimos con representantes de las familias que llegaron hoy hasta el SERVIU O’Higgins a expresarnos sus inquietudes sobre el subsidio DS49, y tuvimos una provechosa instancia de conversación, en la que elaboramos un plan de trabajo y dividimos en grupos para otorgar una mejor respuesta a sus inquietudes habitacionales. Identificamos algunos casos en los que podemos ayudarles a través de una postulación colectiva para comités de vivienda, algunos casos de carácter social, entre otros”.

En cuanto a la cantidad de subsidios entregados a nivel nacional y regional, el director del Serviu indicó que “a esto sumamos el reciente anuncio desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que apunta a la ampliación del número de seleccionados a nivel nacional del Llamado Individual del Fondo Solidario DS49 a cerca de 7 mil subsidios, duplicando la cantidad asignada regularmente, lo que se verá reflejado también en cifras regionales”.

En una solución inmediata para quienes no hayan quedado conformes con los resultados de su postulación, la autoridad regional puntualizó que “quienes no hayan sido seleccionados en los resultados publicados el 5 de febrero, no deberán volver a postular ni realizar ningún trámite adicional, y quienes necesiten subsanar la situación relacionada a su puntaje, podrán apelar en www.minvu.cl hasta el 18 de febrero”.