El proceso de vacunación contra el Covid 19 que comenzó en nuestro país hace algunos días, continúa esta semana, siendo el inicio del gran final de esta crisis sanitaria, la peor vista en los últimos tiempos. Las consecuencias de esta pandemia han sido tan nefastas en el mundo entero, que la población se escuda bajo la desconfianza y la incertidumbre ante lo que nos depara el futuro.

Un ejemplo de aquello es la negación a inocularse. Según una encuesta de Plaza Pública Cadem, dada a conocer hace algunos días, la mitad de los encuestados en Chile señaló que sí se vacunaría, pero un 20% dijo que no. Las razones para no hacerlo pueden ser diversas, pero todas desembocan en un solo camino: la desinformación.

Lo que sí sabemos desde que nacemos, hemos recibido una serie de vacunas que nos protegen de agravarse la salud por distintas enfermedades e incluso evitar la muerte. Si bien el Covid 19 es un virus reciente, la velocidad de las investigaciones médicas es hoy más veloz que hace décadas atrás, lo cual es una gran ventaja para confiar en las vacunas.

Pese a ello, algunas personas no quieren hacerlo por miedo a las alergias, a los efectos secundarios, o simplemente porque no confían en algo nuevo y menos que “provenga de China”, como es el caso de la vacuna Sinovac, tal vez por una mala fama no bien ganada.

Por ahora habrá que estar atentos cuando se anuncien los nuevos calendarios de vacunación para la segunda quincena de este mes donde podrían incorporarse los profesores, bomberos, enfermos crónicos y adultos desde los 55 años, entre otros.

Primero infórmese muy bien de las vacunas, no solo a través de la prensa, existen muchos medios especializados en el área o revistas científicas que tan solo con publicar pueden avalar un estudio. A pesar de este consejo sabemos que aún hay poca información clara y específica para que todos entendamos con palabras simples su eficacia.

Vacunarse es una responsabilidad individual pero también social. No solo basta en creer en su eficacia, tenemos que optar por el camino correcto que privilegie nuestra vida y la de nuestra familia y de los demás.

Ximena Mella Urra

Editora de turno