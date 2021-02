Unas pequeñas manzanas que se abren paso entre piedras y los cerros del área industrial son el orgullo de los trabajadores de la Maestranza 1 del Ferrocarril Teniente 8, que luego de años de perseverancia disfrutan del fruto de su esfuerzo.

Según cuenta la historia, el arbolito fue plantado hacia el 2013 por Roberto González (“el Chatún”), y de ahí en más todo el equipo se motivó para cuidarlo.

Sin embargo, el frío y las nevadas en el área causaron estragos ya que generalmente los eventos climáticos llegaban después de la floración y quemaban los futuros frutos.

Hasta que en el 2020 las flores sobrevivieron por primera vez al frío y hoy están convertidas en flamantes manzanas, que quedarán ahí hasta que completen su ciclo natural, sean alimento para los pájaros o insectos, o finalmente se transformen en abono para seguir dándole fuerza a un arbolito que ya es símbolo del área.

Orgullo y compromiso

“Es un gusto para nosotros y de paso nos permite demostrar que en este ambiente en que predominan las piedras se pueden hacer cosas”.

Sergio Miranda Cano, jefe de área Equipo de Servicios Maestranza 1.

“Llegué hace dos años y he visto cómo todos en el equipo se preocupan del arbolito y valoro este logro ya que me gustan mucho los árboles, y he aportado con lo poco que sé”.

Juan Toledo, mantenedor mecánico.