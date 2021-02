Desde sus inicios, el PTI de Turismo de Corfo ha comprendido lo estratégico que es la alianza entre turismo y rubros como la artesanía, orfebrería y la propia actividad musical.

Fotos: Gentileza Arriero Producciones

Las industrias del turismo y las creativas están llamadas a caminar de la mano. El nuevo consumidor busca experiencias auténticas que le permitan desarrollarse personal y participativamente, involucrándose y metiendo las manos en esos trabajos que dan identidad a los territorios, para comprender de su arte y su cultura La alianza entre ambas puede satisfacer esta demanda.

Según la OCDE, existe un enorme potencial si se producen sinergias entre el sector turístico y el creativo, algo que el Programa Territorial Integrado (PTI) de Turismo de Corfo, desde sus inicios ha comenzado a promover, complementando sus actividades de fomento y desarrollo turístico, con artesanos, productores agropecuarios, orfebres o bandas musicales temáticas.

Para el Director Regional de Corfo, Emiliano Orueta Bustos: “La industria turística debe comenzar a vincularse con las tradiciones y productos que dan identidad al territorio que comparten, de manera de entregar una experiencia más cultural y participativa”.

Por su parte, el Gerente del PTI de Turismo de Corfo, Rodolfo Cortés Díaz, señala que “el surgimiento de los nuevos perfiles de turistas propicia sinergias cada vez mayores entre el sector turístico y las industrias creativas, que permitirán a este tipo de viajeros experimentar la cultura e identidad territorial, con un turismo experiencial, sostenible, responsable, creativo y patrimonial”.

Hacer artesanías de cobre con orfebres de Coya, ser apicultor o pastor por un día, ser chamantero o chacolicero por un día en Doñihue, participar en procesos y catas de producción de vino, participar en clases de cerámica, fabricar tu propio queso o aprender a hacer charquicán en Chacayes, son solo una muestra de las cosas que se hacen y que pueden abrir nuevas líneas de negocios a emprendimientos meramente productivos.

“El chamanto solamente se hace en Doñihue”

Filomena Cantillana es una reconocida chamantera de Doñihue, recientemente obtuvo el premio “Mujer Ícono Sello de Origen”, otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y le hicieron un reportaje en la National Geographic, donde fue llamada “Petit Filomena”.

Y es que su cuerpo es pequeño, pero posee una fuerza y energía que asombran. Trabaja en sus telares muy temprano por la mañana para aprovechar mejor la luz del día, luego entra a “su” cocina porque “yo soy la única que hace bien las cosas y nadie más puede entrar acá” y sonríe. Cuenta que: “Por las tardes como no se me pueden quedar quietas las manos, agarro los palillos y me pongo a tejerle a mis nietos”.

Filomena aprendió el arte de tejer a telar mirando con apenas ocho años a su madre y su abuela. Hoy 70 años después, nada la ha detenido; lo que la lleva a contar con un arsenal de anécdotas e historias con personajes incluso de la misma realeza. La vida la ha premiado, además, con una lucidez mental increíble y con un espíritu de lucha incansable.

Esta súper mujer va por más y adelanta que ya está preparando su retorno a la normalidad, planificando futuras acciones destinadas únicamente a destacar, valorar y abrir nuevas oportunidades de negocio para las chamanteras, donde la alianza con el turismo juega un rol fundamental.

“Tengo el ofrecimiento de muchas personas y también del alcalde Boris Acuña para apoyarnos y como ahora empezamos a hacer carteras, bolsitos, billeteras de cuero y otras cosas, se me ocurren varias ideas; así es que voy a esperar que todo esto pase para retomar la agrupación”, adelanta doña Filomena, agregando: “El chamanto solamente se hace acá en Doñihue”, refiriéndose al sello de origen con el que cuentan sus exclusivos productos.

Mientras tanto, seguirá tejiendo junto a algunos de sus siete hijos con una destreza manual y visual que asombran, cuando se le observa manejar vigorosa las maderas y los hilos con sus pequeñas manos. Filomena Cantillana finaliza la entrevista, sin antes enviar un aviso: “nosotras no hemos dejado de trabajar ni un solo día, así que si me quieren llamar que sea al teléfono mío de mi casa 722462344, porque los celulares no me gustan”, dice espontáneamente. Sin duda un gran personaje y orgullo para Doñihue y para la Provincia de Cachapoal.