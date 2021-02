Los estudiantes pertenecen a los colegio del Trinity College, Villa María College de Machalí; Liceo Óscar Castro de Rancagua; Colegio Inglés Saint John de Rancagua.

Luego de una hermética jornada, este miércoles se dieron a conocer los puntajes nacionales de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria.

Hasta ahora son seis los puntajes nacionales de la región de O’Higgins. En detalle ellos son José Suazo Zavando del colegio del Trinity College, quien obtuvo puntaje nacional en Matemática al igual que Iñaki Ramírez Castillo y Sebastián Miranda Ivani del colegio Villa María College; Renata Soto Díaz, estudiante del Liceo Óscar Castro de Rancagua; y Alonso Soto Núñez, estudiante del Colegio Inglés Saint John de Rancagua, todos ellos obtuvieron puntaje nacional en Matemática.

Por su parte Sebastián Silva Cornejo, estudiante del Instituto Inglés, logró puntaje nacional en Ciencias.

Iñaki Ramírez, colegio Villa María College.

“Lo consideré un logro tremendo por las circunstancias del 2020”

Iñaki Alonso Ramírez castillo, pertenece al 4º medio A del colegio Villa María de Rancagua. Él fue uno de los puntajes nacionales de matemáticas. “Cuando me entere de mi puntaje nacional quedé sorprendido, no podía dejar de sonreír porque lo consideré un logro tremendo por las circunstancias del 2020. Para mí preparación necesité valores como resiliencia, fuerza de voluntad y disciplina; y a la hora de preparar la prueba es hacerla relajado, sin la presión de querer ser puntaje nacional, pues esto te jugaría en contra”.

El futuro alumno de Ingeniería civil química de Universidad de Chile cuenta que la formación del colegio Villa María le dio “apoyo emocional, me ayudó a tener la avidez de conocimiento”.

asSebastián Miranda, colegio Villa María College.

“Muy contento, porque me permite estudiar la carrera que me gusta”.

Sebastián Miranda Ivani, alumno del colegio Villa María de Rancagua, fue uno de los puntajes nacionales de matemáticas. “Recibí la noticia muy contento, porque me permite estudiar la carrera que me gusta que es Ingeniería Civil Química. Esta carrera siempre me gustó ya que mezcla los números y mi pasión que es la química. Estoy muy agradecido por el apoyo de mi colegio VMC porque siempre nos apoyaron y enseñaron las principales materias. Les agradezco a todos mis profesores”.