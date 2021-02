María Inés Ríos vive junto a su madre, hermanas y su hija de dos años en un sector residencial de la ciudad, alejada de zonas rurales. Pero desde el verano pasado que convive con otra familia en su hogar, una de murciélagos. La estudiante de veterinaria denuncia que los animales ingresaron por el cortafuegos al techo y que incluso han entrado a su pieza, pero que no ha tenido respuesta de las autoridades. ¿Qué hacer en estos casos? ¿A quién hay que llamar?

Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Con cada atardecer, María Inés Ríos se pone algo nerviosa. Sabe que cuando se acerca la puesta de sol tiene que tener la ventana de su pieza cerrada, a pesar de que a veces el termómetro se empine por sobre los 25°C o estén ocurriendo olas de calor en Rancagua, donde reside junto a su madre, hermanas y su hija de dos años.

¿La razón? Otra familia llegó, sin aviso, a vivir a su hogar a principios del año pasado. Pero no se trata de personas, sino de murciélagos. “Llamamos a todos lados, al SAG, a la Seremi de Salud, a la municipalidad, pero nos dijeron que no podían sacarlos hasta que entrara uno a la casa durante el día”, afirma Ríos, quien cursa quinto año de Medicina Veterinaria. “Después cuando entraron, nos dijeron de nuevo que no, que los murciélagos estaban protegidos y no podían venir”, sostiene.

El miedo a que alguno de estos mamíferos pudiera estar infectado con rabia y transmitirla a alguno de sus perros o al gato, y por consiguiente a su familia, tiene a Ríos aún más preocupada. “Como los murciélagos entraron durante la tarde, me dijeron que era normal, que tenía que cerrar las ventanas antes y tener precaución”, lamenta. “Tuvimos que poner una malla, pero a veces igual caen al balcón, que lo tienen lleno de guano, entonces igual es peligroso y asqueroso”.

Especie protegida

Un instructivo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) indica que “debido a su importancia y a las amenazas que posee, todas las especies de murciélagos de nuestro país se encuentran protegidas por la Ley de Caza, por lo que se prohíbe su caza o captura”.

Ello porque estos mamíferos actúan como controladores de plagas, polinizadores de flores y diseminadores de semillas, por lo que se les considera una especie beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.

Con todo, pueden significar un peligro para el ser humano en caso de que sean portadores rabia, por lo que es la Seremi de Salud la encargada de ver estos casos.

Así, vale la pena tener en cuenta ciertos comportamientos de estos animales. “El murciélago no ataca. Cuando aparece un ejemplar posiblemente sospechoso, cambia de conducta, no puede volar, anda en el suelo o está fijo en una muralla, todo esto sobre todo de día”, afirma Nelson Adrián, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud.

¿Qué hacer si esto ocurre en la casa? “En estos casos, la gente debe atrapar este animal con mucho cuidado, utilizar guantes, nunca la mano desnuda y ponerlos en una caja”, responde Adrián. “Cuando la autoridad sanitaria recibe un ejemplar traído por sospecha, se analiza en el laboratorio y en caso de tener el virus, se procede a la vacunación a 300 metros a la redonda y se notifica a los vecinos de una exclusión de la colonia”, añade.

En el caso de que el animal no sea portador de rabia, el instructivo del SAG postula que se deben “tomar medidas que permitan que los animales abandonen el lugar y no puedan reingresar”, como la instalación de mallas tipo Raschel (conocidas también como “de kiwi”).

En esa línea, el servicio asevera que “las posibles amenazas o inconvenientes que los murciélagos pueden ocasionar en viviendas u otros edificios se originan por el desconocimiento de las personas y empresas constructoras, ya que no toman las medidas oportunas para evitar su ingreso a sus instalaciones”.

Por ello, el llamado que hacen es a la prevención: “Es la mejor medida que se debe adoptar durante la construcción de edi­ficaciones, siendo el método más simple de exclusión el sellado de cualquier vía de acceso entre el techo y el cielo raso”.