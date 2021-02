Entre el jueves 11 y el lunes 15 de febrero las más de 268.000 personas que rindieron la Prueba de Transición Universitaria podrán postular a la educación superior 2021. Del total, 13.000 personas son de la región de O´Higgins.

Para enfrentar el proceso, el psicólogo Pedro Lobos recomienda ser estratégico y conversar sobre tus expectativas con tu entorno cercano.

A las 09:00 de la mañana de este jueves 11 de febrero comienza el proceso de postulación a las universidades a lo largo del país, proceso que se extenderá hasta las 15:00 horas del lunes 15 de febrero. En este contexto, Pedro Lobos Yáñez, psicólogo, orientador y coordinador estudiantil de Academia Narvezzi, entregó algunos consejos para que los jóvenes puedan enfrentar este proceso de la mejor manera.

Lo primero, es evitar tomar decisiones de forma apresurada o dejar que las emociones dominen el momento. “Debe ser una decisión bien pensada y bien sentida. Eso significa que tienen que haber argumentos detrás de la decisión”, señala.

Si aún no estás seguro o segura de lo que quieres estudiar, el psicólogo sostiene que esta decisión debe basarse en tus gustos, intereses, motivaciones y habilidades personales, superando muchas veces los miedos o prejuicios que se puedan tener.

“A veces en el fuero interno hay miedos, y eso es importante conversarlo con las personas de más confianza, como los amigos y la familia”, dice Pedro Lobos, y agrega que la opinión del resto debe hacer “un poquito de eco, pero la idea es que el alumno decida por si mismo y no por la presión del resto”.

Pensar en el futuro

Vinculado a esta decisión, también debe ir una proyección respecto a qué es lo que se quiere en términos de un trabajo o contexto profesional de futuro. Para esto, el psicólogo recomienda hacerse preguntas como: ¿me gustaría o no me complicaría trabajar con turnos? ¿trabajar de noche? ¿posponer actividades personales o familiares? ¿Cuáles son mis expectativas de sueldo? ¿qué tipo de vida quiero llevar en 10 años más?

Tanto los gustos como las expectativas tienen mucho peso a la hora de tomar la decisión de postular a una carrera universitaria. Por lo mismo, el profesional recalca que “existe permiso para equivocarse”.

“Uno no termina haciendo lo mismo toda su vida profesional, más hoy en día en que hay un contexto de bastante cambio, que está de moda el emprendimiento. Si o si la decisión de qué estudiar debe tener una suerte de proyección, pero el que yo me equivoque, me arrepienta o tenga una segunda idea respecto de agregar un nuevo giro o una nueva forma de ver mi contexto laboral, también es posible y es mucho más común de lo que creemos”.

A la hora de postular

Entre hoy jueves y hasta el próximo lunes, los estudiantes tendrán la posibilidad de enviar sus postulaciones. Este proceso, es “editable”, lo que significa que puedes cambiar tus opciones en la página antes de enviarlos de forma definitiva. Eso sí, ten en cuenta las instrucciones de postulación que fueron publicadas en la página web demre.cl

Con respecto a la forma de postular, Pedro Lobos señala que es vital fijarse en el lugar de preferencia en que se postula a cada carrera, ya que hay que ser estratégico. “El sistema no es ‘inteligente’, por lo que cuando ve que quedaste en una carrera, automáticamente te matricula en esa carrera”, dice.

“Por ejemplo, si tu pusiste en primer lugar una carrera que corta en 600 puntos y que no era la mejor que querías, y tu puntaje te daba para quedar en tu segunda opción que cortaba en 650 que era la que querías, aunque pudieras quedar en la segunda opción, el sistema va a elegir tu primera opción e ignorará las siguientes”.

En este punto, el psicólogo señala que es importante también fijarse en los beneficios que ofrecen las universidades, de acuerdo con el lugar de postulación en que pusiste la carrera. Para esto, puedes visitar también las ferias de postulación de cada universidad o la Feria Nacional de Postulación en el sitio web feriadelapostulacion.cl.

¿Y si el puntaje no me alcanza para estudiar lo que quiero?

Si ese es tu caso, el orientador recomienda plantearse si es que estás o no dispuesto a esperar y a esforzarte nuevamente para poder entrar a la carrera y la universidad que quieres el año siguiente.

“Esto tiene un efecto concreto, hay que hacer una suerte de duelo y aprender a manejar la frustración de no haber quedado en la primera opción y las culpas asociadas al tiempo que no se destinó al estudio”, dice Pedro Lobos.

A esto, el psicólogo agrega: “Desde ese punto de vista, el que decida quedarse debe tener muy claro que el proceso no parte de cero, pero se requiere una nueva actitud de compromiso académico y profesional. No es quedarse para estudiar otras cosas, hay más presión y se requiere más esfuerzo incluso que el año anterior”.

Con respecto al manejo de la frustración que puedas sentir si es que el puntaje que recibes no era lo que esperabas, el psicólogo advierte que “es importante no tomar decisiones desde la pena o la rabia, porque nos pueden jugar una muy mala pasada”. Por el contrario, plantea que se debe lograr un equilibrio entre lo emocional y lo racional, considerando el contexto que se vive este año. “Es importante conversar con los demás y con los papás lo que significa quedarse, poniendo el foco en prepararse para la prueba y no en actividades accesorias”, agrega.

Expectativas para el 2021

A pesar de los avances en el proceso de vacunación, quienes ingresen este año a la universidad deben tener claro que, al menos durante el primer semestre, muchas actividades seguirán desarrollándose de manera online.

Para el orientador y coordinador académico de Narvezzi, “el 2021 va a ser un año de transición, con un inicio online y un segundo semestre mas bien presencial, pero con todos los resguardos que eso va a significar a nivel social, de distancia con las personas y esto es relevante con respecto a la experiencia universitaria”.

