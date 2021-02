Cuando resistes los embates de la vida, entregas todo lo que tienes, luchas por tus convicciones y sales del campo de batalla con la frente en alto, es signo expresivo de un gran trabajo.

Más allá del resultado, que por cierto, no es el deseado, ver defender los colores con gallardía y esfuerzo, generando solidaridad en equipo, que se transmite con gestos inequívocos, el resumen no es el mal menor, sino más bien, el orgullo de representar a la institución.

Estoy seguro que “Los 16” estuvieron en las gradas de la perla del norte. A pesar de la distancia terrenal, empujaron el carro del esfuerzo para evitar la derrota, que con dos hombres menos, era solo cosa de tiempo. Los vi y sentí con sus enfervorizados gritos, empinando el bombo y sonriendo felices por alentar a su equipo donde sea que vaya.

Nadie los olvida y “siempre estarán” porque cada 9 de febrero, los rancagüinos inundamos nuestros ojos y se perciben vidriosos al recordarlos. Por eso, venirse con las manos vacías desde Antofagasta, no puede ni debe obviar todo el sufrimiento vivido, ni menos relajar las almas ante la adversidad.

Es tiempo de balances y el torneo llega a su fin, no sin antes medir fuerzas frente a Colo-Colo el fin de semana próximo, que ya activó y desplegó en el fútbol chileno, su “operación salvataje”, si este miércoles eso no quedó en evidencia, que me caiga rayo.

Cuando es justo, es justo. Felicitaciones O’Higgins por el pundonor y la vergüenza deportiva, que no es característica prístina en otros clubes, pues, muchos ejercen presión en sus oscuras influencias para mantenerse en primera.