El fin de semana, en Rancagua, los rancagüinos necesitarán de un triunfo para buscar la clasificación a la Copa Sudamericana. El rival será Colo-Colo, comprometido con el descenso.

Por: Ricardo Obando.

El 26 de diciembre pasado había sido la última derrota de O’Higgins por el campeonato, hasta este miércoles. Quizás sin merecerlo, los celestes cayeron por la cuenta mínima frente a Deportes Antofagasta que, además, se vio beneficiado por el mal arbitraje de Ángelo Hermosilla.

El juez, que registra categoría FIFA no estuvo en su día, lo mismo sus colaboradores, que terminaron por condicionar un partido que, once contra once, seguramente era empate o un triunfo para la celeste.

Es más, en los 4’, en una discutible determinación, a pesar que sí hubo un pisotón de Francisco Arancibia sobre un rival, pero condicionado por la carrera que llevaba era imposible retirar el pie, el juez le mostró tarjeta roja al delantero.

Con uno menos, el “Capo” tenía a su haber las mejores oportunidades para abrir el marcador. En los 12’ Facundo Castro casi anota con un tiro cruzado al segundo palo ante un portero nortino batido.

Después, en los 22’, un penal sancionado por el árbitro por una supuesta falta de González sobre Marcelo Larrondo, fue desestimada por el VAR, ya que las imágenes dejaron en claro que no hubo infracción. Allí, por reclamos, Santiago Romero recibió una tarjeta amarilla, que minutos después fue fundamental para la segunda expulsión.

A esa altura, y pese a una acción personal de Salvador Cordero donde Batalla la manotea al corner, era O’Higgins el equipo que estaba mejor parado en cancha. Hasta que, en los 34’, Romero quiso sacar una pelota en la mitad de la cancha, pero terminó impactando la pierna de un rival. Nueva amarilla y roja para el volante. Y ahí prácticamente se terminó el encuentro para los rancagüinos, que debieron ceder sus opciones en ofensiva y se vio obligado a defenderse.

UN GOL SOBRE LA HORA

En el complemento, Antofagasta fue dueño del juego. Pese al agrupamiento celeste en retaguardia, los “Pumas” se fueron arriba e hicieron daño.

Poco a poco Augusto Batalla se transformó en figura, despejando y conteniendo todo lo que llegaba al área chica. Primero Jason Flores en los 52’, después Andrés Souper en los 54’, dos tapadas claves del argentino para mantener el cero.

Claro está que, el equipo de Dalcio tuvo un par de ocasiones claras para haber anotado antes que su rival. En los 66’, Facundo Castro cedió para Ramón que arremetía por el centro de la cancha, pero el “10” no pudo definir de buena manera. Y en los 73’, Nacho González salvó el grito de gol porque un cabezazo de Matías Cahais casi se cuela en el pórtico nortino. Eso fue lo último para O’Higgins.

Y cuando el cero a cero se firmaba, en el cierre del partido el CDA buscó y buscó a punta de centros, hasta que uno no pudo ser despejado. El balón aéreo de Felipe Flores -desde la derecha- encontró descolocada a la retaguardia rancagüina y Carlos Muñoz conectó de cabeza para batir a Augusto Batalla. Fue el 1-0 y el encuentro se cerró.

Con este resultado, O’Higgins se queda estancado con 44 unidades en la tabla y el fin de semana frente a Colo-Colo, necesita de un triunfo para buscar los pasajes a la Copa Sudamericana, eso sí, dependiendo también de otros marcadores. El rival será Colo-Colo, que podría llegar al estadio El Teniente buscando puntos para salvarse del descenso.

Encomiable trabajo hizo O’Higgins en Antofagasta. Soportó 60 minutos con 9 jugadores en cancha, úes en el primer tiempo fueron expulsados Francisco Arancibia y Santiago Romero. El equipo volverá a entrenar este jueves, ya que tiene que preparar el partido del fin de semana frente a Colo-Colo.

RECUADRO

Ficha del partido

Deportes Antofagasta (1): Ignacio González; Lukas Soza (69’, Byron Nieto), Simón González, Gustavo Mencia, Salvador Cordero; Adrián Cuadra (62’, Felipe Flores), Ariel Uribe (45’, Andrés Souper), Eduard Bello, Marco Collao (84’, Gary Tello), Jason Flores; Carlos Muñoz. DT: Héctor Tapia.

O’Higgins (0): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Diego González, Matías Cahais, Roberto Cereceda; Albert Acevedo (79’, Matías Fracchia), Santiago Romero, Ramón Fernández (89’, Moisés González); Facundo Castro (79’, Gustavo Gotti), Macelo Larrondo (58’, Tomás Alarcón), Francisco Arancibia. DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Ángelo Hermosilla; Christian Schiemann, Carlos Venegas; Cristian Galaz.

VAR: Felipe González, César Deischeler.

Amonestados: Larrondo, Romero, Castro, Batalla (OHI).

Expulsado: 4’, Francisco Arancibia (OHI); 34’, Santiago Romero (OHI).

Goles: 1-0, 90’+2’, Muñoz.

Estadio: Calvo y Bascuñán, Antofagasta.