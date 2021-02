Muchas veces hemos escuchado a emprendedores decir que no tienen el ambiente, las condiciones, el contexto, para que sus negocios florezcan. Son varios los factores que inciden en la existencia de un ambiente propicio para que surjan ideas novedosas y las mismas escalen comercialmente. Obviamente debe existir un mercado potencial para el desarrollo de una idea, ésta ser comunicada adecuadamente, debe existir un marco regulatorio claro y suficientemente conocido por el emprendedor. Estos elementos deben estar insertos dentro de una cultura que privilegie y favorezca el emprendimiento, y eso involucra al sector privado para que esté dispuesto a financiar aquellas ideas novedosas con potencial comercial, porque es evidente que una institución bancaria no va a financiar ideas que no tengan posibilidad de escalar en el mercado. Por eso son destacables iniciativas que han levantado cientos bancos en forma de concurso para incentivar el surgimiento de emprendimientos y premiar aquellos que resultan no sólo innovadores sino que además susceptibles de llegar al mercado. También es destacable la existencia de programas de desarrollados por medios de comunicación social, ej., radios, que prestan asesorías para apoyar a emprendedores. Este contexto y ambiente que incentiva el emprendimiento y la innovación, conformado por todos los antecedentes y circunstancias referidos, es lo que se conoce como ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.

Todo lo anterior constituye el apoyo o soporte que necesita cualquier emprendimiento cuando está naciendo, siendo fundamental en esta etapa el apoyo del sector privado, que actúe como incubador de estos negocios que recién empiezan. Pero en esta etapa también es fundamental el apoyo de entidades públicas que financian emprendimientos, en su etapa inicial, siendo conocido al efecto diversos programas implementados por instituciones como CORFO y SERCOTEC. Pero con seguridad lo que se conoce menos es el rol esencial que, en esta materia, juega el Gobierno Regional de O´Higgins, actuando a través de la División de Fomento e Industria, que es la repartición que se relaciona con universidades y centros de investigación para, en este ámbito, potenciar y hacer crecer nuestro Ecosistema Regional de emprendimiento. En esta ocasión deseo referirme particularmente a un proyecto aprobado por el Consejo Regional de O´Higgins en 2020, y que será ejecutado por la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA en un plazo de 24 meses. Los objetivos de esta iniciativa son muy ambiciosos, partiendo desde un nivel micro consistente en entrenar y construir una comunidad de emprendedores que puedan relacionarse y potenciarse entre sí, desarrollando negocios y transformándose en eventuales clientes recíprocos; luego generar sinergias entre estos emprendedores con empresas de toda la región, junto con centros de conocimientos, para así propiciar que sean los propios empresarios que levanten sus necesidades de innovación y los emprendedores sean capaces de satisfacerlas. En definitiva, se trata de generar instancias permanentes que permitan en último término la relación fluida y dinámica entre emprendedores, innovadores y entidades públicas, manifestado en organizaciones de emprendedores, gobernanzas regionales, consejos empresariales, etc., que funcionen sostenidamente de manera autónoma por actores empoderados con una visión regional sobre emprendimiento e innovación. Y en todo esto el rol articulador del Gobierno Regional de O´Higgins es esencial, dando este empujón inicial indispensable para crear en esta región una CULTURA DE EMPRENDIMIENTO, un ambiente donde resulte natural querer emprender e innovar.