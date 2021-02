En la misma comisaría Claudio Aspe, defensor regional, señaló que el adulto mayor de 72 años que entró cerca de las 13:00 horas a la Municipalidad de Rancagua con un “arma“, y que llegó al despacho del mismo edil Eduardo Soto, quedó en libertad a la espera de una citación por parte de la fiscalía.

El hecho se daría debido a que el hombre no habría querido hacer daño a las personas del edificio público, si no que solamente habría querido informar de su lamentable situación de salud, donde estaría por perder su vista por la falta de apoyo médico público y recursos para pagarlos de forma particular.