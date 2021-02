Los estudiantes pertenecen a los colegio del Trinity College, Villa María College, Nahuelcura, Colegio Arrayanes, Instituto San Lorenzo, Liceo Óscar Castro, Colegio Inglés Saint John, Colegio Manquemávida de Santa Cruz y San Fernando College.

Por: Gisella Abarca y Camila González

Luego de una hermética jornada, este jueves la Subsecretaría de Educación Superior, junto con el Demre, entregó los resultados de la primera Prueba de Transición para la Admisión Universitaria, la que se aplicó de en un formato por etapas y bajo estrictas medidas sanitarias, producto del contexto dado por la pandemia por Covid-19 en enero pasado.

En la región de O’Higgins fueron más de una docena los puntajes que no tuvieron ninguna equivocación en sus respuestas obteniendo 850 puntos con sus aciertos.

En detalle ellos son José Suazo Zavando del colegio del Trinity College, quien obtuvo puntaje nacional en Matemáticas junto con Francisca Opazo Piña egresada del colegio el 2019.

Iñaki Ramírez Castillo y Sebastián Miranda Ivani del colegio Villa María College obtuvieron Puntaje Nacional en Matemáticas; así como Renata Soto Díaz, estudiante del Liceo Óscar Castro de Rancagua.

El alumno Cristóbal Barahona del Instituto San Lorenzo fue puntaje nacional al llegar a la máxima meta en Matemáticas, al igual que Constanza Becerra Campos del Colegio Manquemavida de Santa Cruz al obtener 850 puntos.

Francisco Garcés Pacheco y Alonso Soto Núñez, estudiante del Colegio Inglés Saint John de Rancagua también lograron puntaje nacional en matemáticas.

Por su parte Sebastián Silva Cornejo y Camila Quitral Silva, estudiantes del Instituto Inglés, lograron puntaje nacional en Ciencias.

Amparo Coloma y Diego Padilla de la generación 20219 del Instituto O’Higgins obtuvieron puntaje nacional en la Prueba de Transición de Ciencias y Matemáticas respectivamente.

La alumna Isidora Ladrero Córdova del colegio Nahuelcura obtuvo 850 puntos en la Prueba de Lenguaje y Comprensión Lectora. Aquí le dejamos algunas de sus impresiones.

PUNTAJES

MATEMÁTICAS

José Suazo Zavando Trinity College,

Francisca Opazo Piña Trinity College,

Iñaki Ramírez Castillo, Villa María College,

Sebastián Miranda Ivani, Villa María College,

Renata Soto Díaz, Liceo Óscar Castro.

Cristóbal Barahona, Instituto San Lorenzo.

Francisco Garcés Pacheco, Colegio Inglés Saint John.

Alonso Soto Núñez, Colegio Inglés Saint John.

Diego Padilla, Instituto O’Higgins.

Constanza Becerra Campos, Colegio Manquemavida.

CIENCIAS

Sebastián Silva Cornejo, Instituto Inglés.

Camila Quitral Silva, Instituto Inglés.

Amparo Coloma Instituto O’Higgins.

LENGUAJE

Isidora Ladrero Córdova, colegio Nahuelcura.

Iñaki Ramírez, colegio Villa María College:

“Lo consideré un logro tremendo por las circunstancias del 2020”

Iñaki Alonso Ramírez castillo, pertenece al 4º medio A del colegio Villa María de Rancagua. Él fue uno de los puntajes nacionales de matemáticas. “Cuando me entere de mi puntaje nacional quedé sorprendido, no podía dejar de sonreír porque lo consideré un logro tremendo por las circunstancias del 2020. Para mí preparación necesité valores como resiliencia, fuerza de voluntad y disciplina; y a la hora de preparar la prueba es hacerla relajado, sin la presión de querer ser puntaje nacional, pues esto te jugaría en contra”.

El futuro alumno de Ingeniería civil química de Universidad de Chile cuenta que la formación del colegio Villa María le dio “apoyo emocional, me ayudó a tener la avidez de conocimiento”.

Sebastián Miranda, Villa María College.

“Muy contento, porque me permite estudiar la carrera que me gusta”.

Sebastián Miranda Ivani, alumno del colegio Villa María de Rancagua, fue uno de los puntajes nacionales de matemáticas. “Recibí la noticia muy contento, porque me permite estudiar la carrera que me gusta que es Ingeniería Civil Química. Esta carrera siempre me gustó ya que mezcla los números y mi pasión que es la química. Estoy muy agradecido por el apoyo de mi colegio VMC porque siempre nos apoyaron y enseñaron las principales materias. Les agradezco a todos mis profesores”.

Renata Soto, Liceo Óscar Castro:

“Sabía que no me iba a ir mal, pero no estaba esperando ser puntaje nacional”

Renata Soto de 4º F del Liceo Óscar Castro fue uno de los puntajes nacionales de matemática, aseguró estar “muy feliz, orgullosa por el logro, mi familia está muy feliz. Me llamaron del Ministerio de Educación y me dijeron, y no creía; bueno sabía que no me iba a ir mal, pero no estaba esperando ser puntaje nacional, ahí mi familia me felicitó”.

La futura estudiante de Medicina que está decidiendo entre la Universidad de Chile o Católica siente que ser puntaje nacional es “un alivio, porque no tengo que pensar para qué universidad me alcanza, sino cuál elijo y eso me tiene muy contenta, no paro de reír, estoy muy feliz y orgullosa de lo que logré teniendo en cuenta las circunstancias”.

Para su preparación, la alumna oriunda de Doñihue cuenta que estudió mucho con preuniversitarios del colegio, externos y por su cuenta “así complementé mi preparación”.

Sandra Salinas, Rectora de Villa María College

“Sebastián y de Iñaki siempre fueron jóvenes destacados académicamente”

“Como colegio estamos muy contentos por los resultados de Sebastián y de Iñaki, quienes siempre fueron jóvenes destacados académicamente, con talento y habilidades sobre todo en el área científico-matemática. Además son jóvenes con una gran formación humana y un excelente desarrollo personal”.

La rectora de Villa María College agregó “Este logro es el reflejo de todo el trabajo, dedicación y responsabilidad que han tenido Sebastián e Iñaki a lo largo de su vida estudiantil, acompañados y apoyados incondicionalmente por sus padres. Para mí es un privilegio y un gran orgullo ver el crecimiento que han tenido y verlos cumplir parte de sus sueños. Esto es solo el inicio y estoy cierta que ambos seguirán cumpliendo cada uno de sus anhelos”, finalizó.

Directora Liceo Óscar Castro, Silvia Pozas.

“Estamos muy contentos por los resultados que sitúa al Liceo Óscar Castro como el único establecimiento municipal que obtiene Puntaje Nacional”

Luego de los resultados que obtuvo la estudiante del Liceo Óscar Castro, Renata Soto al ser puntaje nacional, la directora del establecimiento Silvia Pozas expuso “Estamos muy contentos por los resultados de la PTU que sitúa al Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga como el único establecimiento municipal que obtiene Puntaje Nacional en la región. Felicitamos a nuestra estudiante Renata Soto Díaz por su esfuerzo y perseverancia que le permitieron superar todos los desafíos en tiempos de pandemia y alcanzar tan significativo logro”.

Agregó “Esto no es fruto del azar, sino de un programa sistemático que viene desarrollando nuestra institución junto a docentes altamente especializados y comprometidos con la tarea educativa, que dado el contexto realizaron el proceso de enseñanza aprendizaje 100% online y hubo en este periodo un acompañamiento social a nuestras familias de gran solidaridad. Sin duda que este trabajo colaborativo ha permitido de igual forma que la gran mayoría de los estudiantes egresados obtuvieran muy buenos resultados en la prueba transitoria”.

Sostenedor Colegio Manquemavida, Luis Rojas:

“Este es motivo de gran alegría, de orgullo para el colegio”

El sostenedor Colegio Manquemavida, Luis Rojas informó que Constanza Becerra Campos sacó puntaje nacional en Matemáticas. “Este es motivo de gran alegría, de orgullo para el colegio, pero así mismo nos da la tranquilidad que hay un trabajo de una familia primero, creo que está todo el respaldo de una familia que es muy preocupada de la educación de sus hijos y los profesores que algo tienen que ver en este logro, es mérito del alumno en primera instancia y de su familia que lo acompaña y los profesores del área”.

Cristóbal Barahona, Colegio San Lorenzo

Cristóbal Barahona es un joven estudiante del Instituto San Lorenzo y consiguió puntaje nacional en la prueba PDT de Matemáticas. Le preguntamos cuál fue su impresión cuando supo que había obtenido la máxima calificación en la prueba. “La verdad es que me llamaron dos veces ayer para avisarme que había sido puntaje nacional y como estaba dormido no conteste, asique recién me enteré hoy día a las 8:30 cuando me levanté a ver mis puntajes. Me sorprendí mucho porque creí que me había equivocado en la prueba y en mis ensayos nunca había sacado este puntaje”.

En cuanto al camino profesional que quiere seguir Cristóbal, indicó que “me gustaría estudiar medicina y estoy viendo si es en la UOH o irme para Santiago y estudiar en la Universidad Católica o Universidad de Chile porque me fue bien en las otras pruebas y ponderé un puntaje alto”.

El estudiante del Instituto San Lorenzo quiso entregar palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante el camino que culminó hoy, con su puntaje nacional en Matemáticas. “Quería agradecerle mucho a mi mamá y a mis abuelos que me apoyaron y siempre han estado conmigo y que desde chico me ayudaron a hacer mis tareas. También quiero darle las gracias a mi profesora del preuniversitario”.

Camila Quitral, Instituto Inglés de Rancagua

Camila Quitral es alumna del Instituto Inglés de Rancagua y consiguió el máximo de puntación en la prueba PDT de matemáticas, y a su vez, también se convirtió en el mejor promedio regional de las asignaturas de matemáticas y lenguaje con un promedio de 809,5 entre ambas.

Al momento de enterarse de su logro, Camila comentó que “la primera en saber fue mi mamá, la llamaron y cuando terminó de hablar, me llamó a mi porque yo estaba en el trabajo”, a lo anterior, la puntaje nacional añadió que “al principio no lo creí hasta que me llamó el Seremi de Educación, hablé con él y recién ahí me cayó la teja que había sido puntaje”.

En cuanto al camino que desea elegir, se mostró aún un poco indecisa, pero se inclinaría por Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Sobre los que la acompañaron en este camino, la ex alumna del Instituto Inglés comentó que “quiero agradecerles a mis papás por estar conmigo siempre y a la Academia Narvezzi por acompañarme en este proceso que llevó años”.

Isidora Ladrero, Colegio Nahuelcura

Isidora Ladrero cursó su cuarto medio en el Colegio Nahuelcura de Machalí. La alumna logró convertirse en puntaje nacional de la prueba de Comprensión Lectora, objetivo que solo cumplieron ella y otra persona más a nivel nacional.

Cuando se enteró de la noticia, nos cuenta Isidora que su reacción fue de inesperada, indicando que “por un momento me quedé en shock y pensé que me estaban haciendo una broma, pero me dijeron que era real y que me enviarían un correo con todas las indicaciones. Realmente no me lo esperaba”.

En cuanto a la decisión que debe tomar sobre qué carrera estudiar, dice que aún no lo tiene claro, pero que se inclina por sociología o ciencias políticas en la Universidad de Chile. Por otra parte, también quiso dar un espacio de gratitud para quienes la apoyaron, indicando que “le quiero agradecer a mi familia y a mi colegio, quienes entregaron mucho apoyo”.