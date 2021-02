Este martes se cumplieron 8 años de la tragedia que enlutó a todo un país. Un 9 de febrero de 2013, 16 hinchas de O’Higgins perdieron su vida en un accidente en la cuesta caracoles de Tomé. Como todos los años, O’Higgins FC y la Trinchera Celeste organizaron actividades para honrar la memoria de quienes ya no están.

Por Camila González Villarroel

El miércoles a las 10:30 O’Higgins enfrentaba a Deportes Antofagasta en territorio nortino. Y, mientras jugadores, cuerpo técnico y dirigentes cenaban, desde el Estadio El Teniente realizaba una linda actividad en honor a los 16 hinchas que perdieron su vida en el trayecto de vuelta del partido disputado ante Huachipato. Conmovedor fue el minuto de silencio que se vivió en el gramado Rancagüino, el que se encontraba iluminado solamente por las velas que formaban un gran número 16 en la galería local, alrededor de los asientos que llevan el nombre de cada una de las víctimas del accidente de esa noche.

Con una transmisión vía Facebook, O’Higgins FC – la que puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=u750G1OW68o&feature=youtu.be – comenzó su homenaje recordando a cada uno de los niños, padres, hermanos, hijos, tíos que se fueron, seguido por un minuto de silencio que se vivió hasta el hotel Diego de Almagro de Antofagasta, lugar en el que O’Higgins concentraba para su duelo de mitad de semana. Seguido a esto, desde el programa celeste se mostró un video con una recopilación de distintas actividades realizadas durante estos 7 años en honor a las estrellas que iluminan el camino del club.

Por su parte, la Trinchera Celeste tuvo dos actividades especiales para el aniversario número 8 del fallecimiento de Los 16. A eso de las 17:00 horas se organizó una caravana celeste que tuvo lugar en diferentes puntos de la ciudad histórica. Los cánticos, las banderas, la alegría y también los llantos se apoderaron de cada uno de los asistentes a la actividad, pues, es así como les gustaría ser recordados a cada uno de los hinchas que hoy no están y que, literalmente, dieron su vida por los colores.

Durante la noche, la barra del club celeste se trasladó hasta el memorial de Los 16 para darle un final especial a la actividad que se estaba desarrollando en el Estadio El Teniente. A metros de la cancha que O’Higgins usa semana a semana, se lanzaron fuegos de artificio para honrar, y de cierta forma, la memoria de estas estrellas que siempre estarán.

Pablo Calandria, actual Gerente Deportivo de O’Higgins y ex jugador del plantel ha vivido desde dos perspectivas distintas todo lo ocurrido en torno al accidente en Tomé. Durante seis años, lo vivió desde dentro de la cancha, con sus compañeros y con la carga emocional de lo que significaron diferentes cosas, como el campeonato del 2013, el que fue dedicado a los simpatizantes celestes. Pero, desde hace 2 años, “Pali” como le dicen quienes lo conocen, toma otro rol, uno más institucional. Es desde ahí, que el ex jugador trasandino habla del homenaje realizado este martes a los 16, señalando que “creo que fue una buena instancia donde se pudo generar un vínculo entre la gente, el hincha de O’Higgins y el club. Se elaboró una actividad en conjunto homenajeando la vida de los chicos que perdieron por un sentimiento. Ha sido un lindo homenaje porque se le dio el espacio que ameritaba y ha sido una buena muestra de que los vamos a recordar siempre y que no serán olvidados jamás”.

Calandria, se desplaza con el equipo a los lugares dónde les toque jugar. Esta semana, debieron viajar a Antofagasta y desde el hotel de concentración vivieron un emotivo momento presenciando en directo el homenaje a los 16, tras 8 años de su partida. Sobre esto, el gerente deportivo comentó qué: “seguimos la transmisión en vivo desde que comenzó hasta que terminó, todo el plantel miró. Creo que es importante homenajearlos año a año de la forma que se merecen porque han quedado en la historia del club y del hincha de O’Higgins”.

El goleador celeste, arribó a la institución en el año 2013, justo cuando ocurrió el accidente. La noche del partido, fue de los que se despertó y fue al hospital sin saber que estaba ocurriendo, tal como él comenta “siempre recuerdo aquel día, cuando era jugador y desperté a las 3 am con muchas llamadas en mi teléfono sin saber qué estaba pasando. Volvimos a Rancagua, fuimos a la plaza y después al hermoso homenaje en el estadio El Teniente, dónde no importaba de qué equipo fueras, veías camisetas de todos los equipos acompañando. Luego recuerdo el partido, ante Palestino, el primero después de lo ocurrido y el homenaje de ese día”.

Jorge Carrasco, es el coordinador de la barra rancagüina y no quiso restarse de esta fecha tan importante para todo el mundo del deporte nacional, y en especial, para la gente celeste. Hincha del club y compañero de quienes no están, se refirió a su perdida, indicando que “para todo hincha de O’Higgins y fanático del fútbol en general el día 9 de febrero es distinto. Para algunos es el día nacional del hincha, para otros es un día más de la partida de nuestros compañeros, pero detrás de todo el dolor, vacío y sufrimiento, también hay una sensación de alegría porque 16 compañeros pasaron a la inmortalidad de un país completo”.

Es así como por octavo año consecutivo se honra la figura de estos hinchas que alegremente viajaron hasta Talcahuano para acompañar al equipo de sus amores, sin saber que sería la última vez que estarían alentando desde el tablón, pero que tendrían toda una eternidad para cantar, saltar y guiar desde el cielo, dónde iluminan cada paso de sus familias, amigos y su amado O’Higgins.