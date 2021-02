El gol de Tomás Alarcón, en tiempo de agregado, igualó un dramático partido. Ambos elencos terminaron con 10 hombres.

Los celestes cierran así la temporada 2020, consiguiendo la meta primaria desde la llegada de Giovagnoli, salvar al equipo del descenso.

Por: Ricardo Obando – Camila González

Se terminó la temporada para O’Higgins. Los celestes, en el estadio El Teniente, igualaron 1-1 frente a Colo-Colo no logrando conseguir clasificar a un torneo internacional, pero si darse el gusto de enviar al “Cacique” a jugar la promoción.

El duelo de este domingo, fue irregular para los rancagüinos. Parecía que el equipo que estaba complicado con el descenso era justamente el “Capo”. Le costó afirmarse en el campo de juego, la pelota prácticamente quemaba a la hora de tenerla y el “Cacique” fue quien impuso sus términos, afortunadamente sin concretar en la portería de Augusto Batalla.

Recién en los 10’ el conjunto dueño de casa pudo ordenarse. Intentó poner el balón al piso, bajarle un cambio al juego, pero a la hora de la disputa de las acciones, la visita salió siempre airosa.

La única acción en arco de Brayan Cortés corrió por cuenta de Roberto Cereceda. El volante, que las ofició como extremo por izquierda, sacó un centro que piviteó Marcelo Larrondo y que cerró Facundo Castro con un tiro muy desviado.

Es más, el elenco capitalino fue quien generó más riesgo en el arco de Batalla. Pablo Solari, el argentino, fue el arma ofensiva de Colo-Colo, inquietando especialmente a Paulo Magalhaes, que sorprendió como titular en desmedro de Brian Torrealba.

Y para peor, cuando no se veía una reacción, Marcelo Larrondo, que ya había sido amonestado, fue fuerte abajo sobre un rival y terminó siendo expulsado por Roberto Tobar.

Es decir, el partido se puso cuesta arriba, lo quedó de manifiesto comenzando el segundo tiempo.

GOL DE ENTRADA Y SOBRE LA HORA

Cuando los jugadores no llevaban ni un minuto en cancha, César Fuentes aprovechó su oportunidad rematando desde fuera del marco del área grande, el tiro fue tan esquinado que por más que el portero Augusto Batalla se estiró no alcanzó a llegar. Colo-Colo lo ganaba en Rancagua mediante la ley del ex.

Los dirigidos de Giovagnoli no se terminaban de reponer del tanto de la visita cuando el recién ingresado, Marcos Bolados, apareció solo frente al portero celeste, convirtiendo la segunda diana del partido. Los “albos” celebraron el gol que los estaba dejando fuera del partido de definición, pero el juez Tobar anuló el tanto tras revisión en el VAR.

El cuadro rancagüino intentó igualar las acciones, cuando el ingresado en el segundo tiempo, Marcos Bolados, le comete una infracción a Tomás Alarcón, recibiendo una tarjeta amarilla que tendría consecuencias. Tras recibir la amonestación el juez del encuentro, éste es avisado desde el VAR que la acción debía ser revisada. Es así como Tobar se aproxima al monitor y luego de revisar la jugada, retrotae tu decisión, mostrando finalmente tarjeta roja al delantero albo. La balanza se equilibraba en el gramado del Teniente y ambas escuadras estaban con 10 jugadores.

Luego de eso, el partido se puso más emocionante con ambas escuadras con un jugador menos. O’Higgins buscó el camino de diferentes formas y tuvo el 1-1 mediante el Roberto Gutiérrez, quien cabeceo solo frente al portero Cortés y la pelota se fue ancha por poco, en la que fue una opción inmejorable para el elenco local. Eran los mejores pasajes del encuentro disputado en Rancagua.

Los últimos 5 minutos del encuentro no fueron aptos para cardiácos, muchos reclamos, mucha falta y también gol. Ambos cuadros buscando la que sería su opción, para la visita, podía significar evitar la promoción y para O’Higgins su paso a Sudamericana. Cuando quedaba el último suspiro del encuentro y el “Capo” bombardeaba el área de Colo Colo, Roberto Gutiérrez es bajado en la zona peligrosa y Tobar no dudó en cobrar la pena máxima. Tomás Alarcón se adueñó del balón y cómo cualquier jugador con una basta trayectoria, no dudó y convirtió desde los 12 pasos, finiquitando el año con un empate en Rancagua.

A pesar de la igualdad, O’Higgins no pudó lograr su clasificación a un torneo internacional, en lo que sería un gran premio considerando que hasta mitad de semestre los celestes estaban peleando por no descender. Por su parte, Colo Colo no pudo evitar el partido de definición y deberá enfrentarse a la Universidad de Concepción para saber quién es el tercer descendido de nuestro fútbol de honor.

O’Higgins cerró la temporada 2020 con este empate. En el club, ahora, vendrá la tarea de renovar a Dacio Giovagnoli en el banco y confeccionar el plantel para la temporada 2021.

Ficha del partido

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Diego González, Matías Cahais, Matías Fracchia (75’, Matías Sepúlveda); Tomás Alarcón, Albert Acevedo (63’, Gustavo Gotti), Ramón Fernández; Facundo Castro, Marcelo Larrondo, Roberto Cereceda (84’, Roberto Gutiérrez). DT: Dalcio Giovagnoli.

Colo-Colo (1): Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo; Carlos Carmona (64’, Williams Alarcón), César Fuentes, Leonardo Valencia (46’, Marcos Bolados); Ignacio Jara (64’, Matías Fernández), Iván Morales, Pablo Solari (84’, Felipe Campos). DT: Gustavo Quinteros.

Árbitros: Roberto Tobar; Christian Schiemann, Claudio Ríos; Matías Quila.

VAR: Rodrigo Carvajal, Alejandro Molina.

Amonestados: Larrondo, Cereceda, Gotti (OHI); Barroso, Suazo, Falcón, Fuentes, Bolados (CC).

Expulsado: 41’, Marcelo Larrondo (OHI); 72’, Marcos Bolados (CC)

Goles: 0-1, 47’, Fuentes; 1-1, 90’+4’, Alarcón (penal).

Estadio: El Teniente, Rancagua.