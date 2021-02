-Ingeniera comercial de profesión y con una basta carrera en la banca, Alda Schiappacasse Franco es la directora de la Tesorería Regional de O’Higgins. Hace siete años que está en un cargo de poder y asegura que no ha tenido problemas para ejercerlo. Y muy por el contrario, en sus tiempos libres se dedica a ser mentora de otras mujeres para que desarrollen sus habilidades para el liderazgo, tal como ella lo hizo.

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

A su corta edad, pero con una vasta carrera, Alda Schiappacasse Franco ha sorteado muchos desafíos profesionales de los cuales se siente profundamente orgullosa y agradecida por las oportunidades que ha logrado concretar. Más que una especie de “gratitud divina”, esta ingeniera comercial sabe que todo lo que ha conseguido ha sido por su capacidad y porque se ha atrevido, dejando atrás muchos prejuicios que en ocasiones tenemos las mujeres. De lo anterior intentamos culpar a la sociedad, pero no nos damos cuenta que el poder lo tenemos cada una de nosotras para revertir lo que tenemos y convertirlo en lo que deseamos.

Alda, quien lleva en el cargo de Directora Regional Tesorera desde 2013, comentó a #DiarioElRancagüino sobre su experiencia en la Tesorería General de la República (TRG). “Era algo totalmente nuevo para mi, trabajé en otras jefaturas en la banca, pero siempre me llamó la atención el servicio público. Postulé al cargo y de cerca 100 participantes quedé en la terna final”. Ante su nueva aventura profesional que enfrentaba, cree que su principal desafío personal fue el dejar tantos años en la banca para aventurarse en este lugar, lo cual no fue fácil en un comienzo. “Me costó adecuarme a la cultura y al ritmo del servicio público, pero de a poco logré empaparme de la visión de las personas como servidores públicos”, explicó.

En cuanto a su actual labor, se llevó una grata sorpresa al darse cuenta que ha sido lo que siempre buscó: estar en el servicio público, un área que la acomoda mucho. Schiappacasse comenta que “me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago”. Sin embargo, solo le queda cerca de un año y medio en su puesto, y demuestra muchas ganas de volver a postular a la competencía que la llevó hasta la dirección regional de la TGR. Por eso recalca que quiere seguir en el ámbito público, ya sea en la Región de O’Higgins o en otro lugar.

Sobre su labor en específico en la Tesorería General de La República, recalcó que “hacemos que funcione el Estado en el punto de vista de las finanzas de forma transversal, ya que no solo cobramos, sino que también distribuimos los fondos”. Sumado a lo anterior, la directora comentó sobre sus deseos al asumir el cargo, los que iban apuntados en “transmitir el conocimiento de afuera, en el sentido de modernizar al Estado, en hacerse cargo de los programas de gobierno, dar una mejor atención, ser más eficientes y eficaces en la labor de todos los ámbitos que tenemos”. Es por eso que su paso por la TGR y las metas que se trazó “han sido mi mayor desafío y también mi mayor logro”.

MUJERES LÍDERES PARA EL ESTADO

Con gran orgullo, Alda Schiappacasse nos relató cómo fue invitada a ser parte de un programa de liderazgo femenino llamado “Mujeres líderes para el Estado”, siendo convocada a impartir cursos y mentorías. La finalidad de esta iniciativa es “buscar que las mujeres que trabajan en el servicio público que tengan cargos intermedios, de jefatura o que quieran postular a ellos, consiguen obtener una capacitación permanente que les permite desarrollar todas las habilidades de liderazgo”, puntualizó la profesional.

Al ser consultada por cómo se lleva a cabo y cuales son los mecanismos a seguir dentro de esta iniciativa, Schiappacasse puntualizó que “este programa se compone de las postulantes al cargo y de las mentoras. Estas últimas tienen la misión de acompañar y guíar a las mujeres que son parte del programa y que se están formando. La idea de la mentora es que más que transmitir el conocimiento teorico, transmita la experiencia, la contención, que sea tu guía y te entregue un respaldo y compañía en el proceso de formación”.

Añadió que como mujer y profesional que administra el dinero de la región de O’Higgins, dicho desafío es “muy hermoso y estoy muy contenta y honrada de ser considerada para esto. Es muy rico poder transmitir mis vivencias y no solo desde la perspectiva del género y del feminismo, sino desde lo humano, desde la persona y lo que tenemos que aportar como mujeres”.

Finalmente, la exitosa directora nos dejó un mensaje para las mujeres que, quizás, por los estereotipos que poco a poco como sociedad vamos destruyendo, no se atreven a dar un paso crucial en sus vidas y/o en sus carreras profesionales. “Mi principal consejo es que sean conscientes de sus capacidades y de sus debilidades para que puedan plantearse desde esa postura para crecer. Y, que se atrevan… Les hago un llamado a no tener miedo, levantarse y postular a estos concursos como yo lo hice. Miren con perspectiva, preguntense qué me gustaría ser y lógrenlo”, concluyó.