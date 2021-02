“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” Evangelio de Juan 4:7-14

En este texto, tenemos la historia de una persona que va caminando por el mundo, con una tremenda insatisfacción personal a cuestas, esta persona ha intentado llenar esa insatisfacción con cosas y relaciones que no la hacen sino estar aún mucho más insatisfecha.

La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que su realidad en la cual está inserta, no cumple con sus expectativas. La insatisfacción hace que una persona no se sienta realizada, considera que lo que ocurre en su vida no tiene sentido, ni ningún objetivo concreto.

La insatisfacción, hace correr a las personas insatisfechas, tras las cosas que el mundo ofrece pensando que ese sin número de cosas que nos ofrece, en su vitrina, podrían saciarnos.

Alguien puede pensar que, teniendo buenos recursos que, adquiriendo bienes materiales, …nuevas amistades, nuevos compromisos sociales etc. podrían dejarnos satisfechos, pero cuando se logran conseguir inmediatamente nos damos cuenta que no quedamos contentos, que aún nos falta algo, y continuamos insatisfechos. La insatisfacción hace tomar decisiones equivocadas

No existen cosas materiales que puedan satisfacer la necesidad del alma, del espíritu. Ese deseo de amor, de paz, de felicidad, de sentirnos satisfechos… es comparado con la sed.

Así como necesitamos del agua para vivir biológicamente, también necesitamos a Dios en nuestra vida.

No es posible vivir nuestra existencia sin la presencia de Dios en nuestras vidas. El cuerpo sin agua se deshidrata, la persona sin Dios se desintegra, se pierde, se anula, se muere.

Es por eso que Jesús le ofrece a la samaritana el “agua viva” Un agua que nos hace sentir plenos, satisfechos, saciados y realizados, aun cuando nos falten algunos bienes materiales. Un “agua viva” que se trasforma en una fuente inagotable en nuestro interior. No se canse corriendo de pozo en pozo, buscando aguas que solamente nos sacian parcialmente, cuando el único pozo que puede realmente satisfacernos es el Costado de Cristo, de donde salió Sangre y Agua.

¿Es Ud. una persona satisfecha? Con su persona, trabajo, familia, cónyuge…

“A todos los sedientos: Venid a las aguas…” Isaías 55:1

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.