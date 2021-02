Tras la renuncia a la intendencia de Rebeca Cofré, decisión informada por un comunicado de prensa pasadas las 8 AM del pasado sábado, este lunes el presidente Sebastián Piñera nombró al ex concejal de Rancagua y ex presidente regional de la UDI Ricardo Guzmán como nuevo intendente de la Región, asumirá el cargo lo asume hoy 15 de febrero.

