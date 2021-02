Fernando Ávila F.

Fotos: Héctor Vargas.

Una gran congestión vehicular se produjo la mañana de este lunes debido a que un grupo de trabajadores del Casino Monticello decidieron manifestarse en la ruta 5 sur, en dirección al sur, como una forma de exigir la apertura de las dependencias y poder volver así a sus trabajos. Fue por ello que personal policial conversó con los representantes de los trabajadores quienes les expusieron sus demandas. El objetivo de la manifestación es que el casino pueda abrir sus puertas desde la Fase 2 del Plan Paso a Paso,

Cabe recordar que hace unos días presentaron una carta firmada por la Presidenta del Sindicato del Casino Monticello, Rosa Cantillana, donde se indica que existen altos estándares de seguridad adoptados para evitar contagios laborales entre los trabajadores y otorgar la mayor seguridad a los visitantes, además del riesgo que conlleva para sus fuentes laborales una prolongada detención de operaciones, que comenzaron a verse interrumpidas desde marzo pasado. Los trabajadores también señalaron que la empresa no podrá seguir apoyándolos económicamente si la situación sigue sin cambios.

Cuando la comuna de Mostazal estuvo en fase 3, el casino logró su apertura sin mayores inconvenientes según los trabajadores, esto en el mes noviembre pasado bajo los estrictos protocolos sanitarios exigidos por la autoridad, período en el que aseguran no hubo contagios de Covid 19.

“NO ESTAMOS PIDENDO LIMOSNAS”

Sibilia Contreras, asistenta de restaurant, señaló que piden ser escuchados, ya que son más de mil 500 familias las que están sin trabajo, recibiendo sólo lo que les aporta la AFC, con familias, muchas de ellas que integran cinco personas, que reciben un sueldo mínimo lo que provoca que no puedan llegar así a ningún lado. “Estamos pidiendo que por favor se abra el casino, no estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo bonos, solamente ser escuchados para poder abrir el casino”, dice la trabajadora.

Asegura que las medidas de seguridad existen, recordando que desde noviembre se alcanzó a trabajar dos meses y medio, ocasión donde se respetaban los aforos, sin que se registraran contagios, por lo que no entienden la razón de no poder abrir en estos momentos teniendo en cuenta que poseen todos los protocolos de seguridad. “Solamente estamos haciendo esta protesta para ser escuchados. Necesitamos abrir nuestros puestos de trabajo, ya que son más de mil 500 familias que estamos en las casas sin poder hacer nada”, dice la trabajadora.

Por su parte, Roberto Leiva, supervisor de restaurante, indicó que se trató de una manifestación pacifica. “No podemos estar once meses en nuestras casas sin tener nuestros ingresos. Tenemos todas las medidas de seguridad que corresponden, a todos los clientes se le aplican las medidas sanitarias y todos los trabajadores tienen los protocolos de seguridad”, aseguró. Es más, si funciona el metro, funcionan los buses, no entiende la razón del no funcionamiento de un casino habiendo todos los protocolos de seguridad e higiene, destacando que en la etapa que pudieron abrir no se registró ningún contagio.

Sobre el tema la empresa no se ha referido públicamente, recordando que el nuevo cierre comenzó el 4 de febrero pasado, dando a conocer en su página web el respeto al autocuidado y que esperan abrir sus puertas lo más pronto posible.