Ricardo Guzmán asumió ayer como nuevo intendente regional, esperamos que pase a los libros de historia como el último intendente de nuestra región.

Es que en pocos meses más la figura de los intendentes dejará de existir, asumirán los electos gobernadores regionales acompañados por los designados delegados presidenciales, así que la máxima autoridad regional tal como la conocemos hoy dejará de existir.

En este sentido el desafío que asume Guzmán es complejo, no sólo debe continuar dirigiendo a nuestra zona en medio de una pandemia, sino que además tendrá la gran responsabilidad -un tanto olvidada- de preparar la transición del actual sistema a uno completamente nuevo que comenzará en mayo. No sólo habrá que entender una nueva forma de hacer las cosas, sino también hay enormes cambios logísticos y de infraestructura de los cuales poco o nada se ha hablado, empezando por el lugar físico en que funcionarán tanto el delegado presidencial como el gobernador, o como será el traspaso de funcionarios de una repartición a otra tomando en cuenta que las atribuciones son menos, por lo que sería lógico pensar en que los equipos de la actual intendencia disminuyan y que quien salga electo gobernador tendrá a su gente de confianza.

La lógica indica que debiese ser Guzmán el designado como primer delegado presidencial de nuestra región y así continuar como el representante de Sebastián Piñera por todo lo que queda del actual gobierno, pero en política y especialmente en nuestra región donde los intendentes raramente duran más de 10 meses, no todo siempre es lógico.

Con todo Guzmán tiene la inmensa ventaja de conocer la zona y el manejo del gobierno. No solo fue concejal sino también asesor del ex intendente Juan Masferrer. Además, por los tiempos que corren legalmente no puede ser candidato a nada en el corto plazo, por lo que esperamos que su gestión pueda centrarse en los problemas de nuestra gente y no se transforme su comunicación en la de un candidato más que en la de un jefe regional, donde todos deben brillar en su justa medida y no todo lo debe decir, anunciar o mostrar el intendente.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director.