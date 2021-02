Como parte del plan de Codelco “Juntos nos cuidamos”, la División entregó muebles con cubiertas de cobre, metal que se destaca por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para eliminar el Covid-19 de las superficies.

En el Centro de Atención Familiar (Cesfam) de Doñihue comenzó una nueva etapa del plan “Juntos nos cuidamos”, implementado por Codelco para apoyar a las comunidades y personal sanitario de la región en el combate contra el Covid-19. En esta fase, El Teniente apoyará a los centros médicos con veladores, mesas y colgadores de suero de cobre junto con pinturas con partículas del metal rojo, de reconocidas propiedades antibacterianas.

El director de Desarrollo Comunitario de El Teniente, Cristián Sanhueza, explicó que “durante la pandemia, el apoyo de la División a los Cesfam ha sido permanente y este paso es una muestra más de ese compromiso con la región. Estamos además colaborando con la logística de la vacunación masiva y antes, por un convenio con el Servicio de Salud de O’Higgins, se implementó un hospital de campaña en el estadio, la entrega de un equipo PCR y de insumos médicos y sanitarios a los centros de salud”.

“Me enorgullece contar nuevamente con el apoyo de la División El Teniente para el personal médico de primera línea y que también va en beneficio directo de los habitantes de Doñihue. Recibimos elementos que nos protegerán de esta pandemia y de otros patógenos. Gracias a los materiales con cobre que han puesto a nuestra disposición. Es un apoyo continuo de Codelco hacia la atención primaria y su personal. Ahora tenemos mobiliario que cumple con los estándares para enfrentar al Covid-19”, agradeció el doctor Ignacio Toledo, director del Cesfam.

La campaña de El Teniente continuará con la entrega de mobiliario de cobre a centros de salud de Machalí y Olivar.

Cómo actúa el cobre

Los antiguos usos medicinales del cobre se basaban en observaciones, pero comprender cómo actúa el metal requirió siglos de avances científicos.

Los metales pesados como el oro y la plata también son antibacterianos, pero la estructura atómica del cobre le da un poder extra.

El cobre genera radicales libres que dañan el ADN o el ARN de las bacterias o virus, impidiéndoles replicarse. Un estudio publicado en marzo por en el New England Journal of Medicine por la Universidad de Princeton, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccionas de EE.UU. y otros centros, comparó cuánto dura el virus en distintas superficies y certificó que en el caso del metal rojo no se hallaron partículas viables de SARS-CoV-2 después de cuatro horas.