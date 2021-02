El viernes 12 de febrero, a través de su canal en YouTube y completamente en directo, el Teatro Regional Lucho Gatica transmitió la Final de su Festival de la Canción Popular. Los doce finalistas escogidos el martes enfrentaron al jurado, compuesto por los cantantes nacionales Carolina Soto, Cristian Natalino y el Director de Programación, del Coro Polifónico y del Programa de Orquestas del Teatro, Eduardo Díaz. La iniciativa fue impulsada por la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, cuyo Alcalde, Eduardo Soto encabezó la premiación a eso de las 21 horas.

La gran ganadora de la noche fue Katia Guerrero, quien interpretó “At Last” de Etta James, seguida por Angelly Cornejo y Sugei Fierro en el segundo y tercer lugar, de manera correspondiente. En tanto, casi 5 mil votos se recibieron hasta el viernes al mediodía, a través de una encuesta publicada en Facebook, para escoger al Premio de la Popularidad. Éste recayó en Raúl Rodríguez Verches, mientras que Raúl Guerrero obtuvo el Premio de la SCD, consistente en presentarse en una actividad organizada por dicha organización para celebrar el Día de la Música.

Desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero se recepcionaron las inscripciones para concursar, llegando 76 postulaciones. Podían animarse personas de 14 años en adelante, residentes en cualquier comuna de la Región de O’Higgins. Las audiciones presenciales se realizaron el 5 de febrero en el Teatro, asistiendo a Millán #342 quienes cumplieron con las bases. Los interesados fueron citados en distintos grupos, para cumplir la normativa de la fase 2 de la pandemia, con el fin de proteger su salud y la del equipo detrás de la iniciativa. Al finalizar dicha jornada fueron 25 los seleccionados, a los cuales se contactó vía correo.

El 9 de febrero los escogidos volvieron al Teatro, para participar en la mañana en un coaching encabezado por la cantante Carolina Soto, artista que les dio consejos para mejorar la calidad de sus actuaciones e impulsar sus carreras. Todos regresaron a enfrentar al jurado por la tarde y luego se informó los 12 nombres que pasaban a la Final del viernes 12.

LOS TRIUNFADORES

“Estoy muy contenta, de verdad que no esperaba obtener el Primer lugar. Era incierto, porque todos los participantes tenían lo suyo, con sus estilos y técnicas muy diferentes. Era muy difícil ganar y muchos lo merecían, por lo que para mí es un honor haberlo conseguido y estoy muy agradecida no sólo del jurado, sino de todos los que estuvieron detrás del Festival, acompañándonos en el proceso completo”, declaró Katia Guerrero. Ella logró hacerse de una de las Becas de Formación, la que le permitirá realizar una maqueta musical en un estudio profesional, además de llevarse $300 mil.

“Estoy emocionada y ansiosa, ya quiero empezar a trabajar. Conversamos con Carolina y acordamos fecha para empezar a dedicarnos a la grabación”, adelantó.

Por su parte, el Premio de la Popularidad aseguró haberse sentido “bastante cómodo” en el escenario. “Pude hacer lo que me gusta, que es interpretar música romántica y cumbia. Venía con esa expectativa y feliz por haberlo conseguido. Estoy muy contento”, expresó Raúl Rodríguez Verches, quien podrá efectuar un videoclip gracias a su galardón. “Los nervios me comen en este momento, pero estoy muy feliz. Vine a aprender y continuar avanzando, tengo grandes proyectos, así que esto significa un paso gigante”, garantizó.

Tras obtener el Segundo lugar después de cantar “Mujer amante” del grupo Rata Blanca, Angelly Cornejo agradeció a su madre, hermanas y a su hija de 5 años, como también a su padre y familiares, además de quienes la ayudaron a trabajar en la pista con la cual concursó en el festival. “No sabía que tenía tanto apoyo, estoy muy agradecida de esta instancia y muy feliz. Ojalá sigan existiendo estas iniciativas. Arriba la cultura, el arte y la música”.

Sobre el tema con el cual se presentó, contó que lo eligió para salir de su zona de confort. “Busqué uno que me provocara sentimientos. Debí subirle un tono para que quedara tan potente como yo quería y creo que fue una buena decisión. Fue un desafío personal y me siento ganadora”. En cuanto a la maqueta que también podrá grabar, resaltó que se trata de “una muy buena oportunidad y me llega como anillo al dedo. Faltan opciones así”, enfatizó.

El Tercer puesto igualmente tuvo palabras sobre esta importante noche, recalcando que su intención de concursar apuntó a “tener la experiencia de presentarse en un escenario tan importante como éste para los artistas regionales. En su casó cantó “Caruso”, de Lucio Dalla. “Lo escogí porque es un caballito de batalla para mí. Ahora hago folclore, pero me gustan todos los géneros musicales”, confesó.

UN TEATRO MÁS ABIERTO A LA COMUNIDAD

Sobre el Festival en general, el Director de Programación del Teatro, Eduardo Díaz, aseguró que “desde el día uno los jurados estuvimos nerviosos, cuando reconocimos que había tanta gente con posibilidades. Nos alegramos de que participaran tantas personas, pero supimos que nuestra tarea sería sumamente compleja. Si bien hubo criterios de evaluación, todos los concursantes tienen un talento a desarrollar. Estamos seguros de que, si se lo proponen, tendrán una exitosa carrera dentro de las artes”.

Carolina Soto y Cristian Natalino también destacaron a los demás participantes y los animaron a no bajar los brazos. Asimismo, hicieron énfasis en la importancia de que la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua organizara esta iniciativa en el contexto actual, debido a que la pandemia ha cerrado las puertas y fuentes laborales a múltiples artistas. En tal sentido, exhortaron a que sigan realizándose certámenes de este tipo.

“Nosotros tenemos la misión de impulsar esta clase de espacios participativos y donde la comunidad viva experiencias artísticas, quizá en otras ramas. Sabemos lo emocionante que puede ser pisar un escenario como el nuestro, teniendo contacto con quienes viven y hacen que este Teatro vibre, me refiero a sus técnicos, productores, personal del aseo, todo su equipo. Me parece que eso quedará en el recuerdo de todos los que estuvieron aquí y compartieron su talento con nosotros”, resaltó Eduardo Díaz.

Al mismo tiempo agradeció al público que vio las transmisiones del Festival de la Canción Popular. “Estamos muy felices debido a todo lo que generó, pese al distanciamiento social que debemos cuidar y estamos trazando estrategias para acercarnos, dialogar y conocer más a nuestros públicos, para ser un Teatro más abierto a la comunidad”, recalcó.