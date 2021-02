Por Camila González Villarroel

Fotos Nicolás Carrasco

A eso de las 11:20 comenzó la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede en Rancagua de la UDI. A la cabeza estaban el senador Alejandro García Huidobro y el diputado Ramón Barros, quienes creyeron necesario mostrar su descontento con la situación que enfrento durante el fin de semana, la ahora, ex intendenta de la región de O’Higgins, Rebeca Cofré. Para los parlamentarios fue una falta de respeto el cómo se le pidió el cargo a la autoridad regional, quién fue informada mediante un funcionario de “tercer orden”, en palabras de los congresistas, que no seguía en su cargo. Así mismo, García Huidobro y Barros creyeron necesario aclarar que Cofré no renunció a su cargo, sino que desde La Moneda le pidieron que lo dejara.

“Estoy muy afectado por el hecho de que a nuestra intendenta se le haya pedido la renuncia” partió diciendo el senador de la región de O’Higgins, a lo que añadió “queremos agradecerle a Rebeca Cofré el esfuerzo por dejar su cargo de elección popular para tomar un cargo tan importante como ser representante del Presidente de la República”.

Por su parte el senador García Huidobro indicó que “lamento profundamente la manera en la que se le pide la renuncia. Creo que en esto tenemos que guardar las formas y una mujer tiene que ser respetada (…) Estamos absolutamente dolidos por la forma y el hecho que nos haya dejado como intendenta de la región”. Por su parte, el diputado por el distrito 16, Ramón Barros se sumó a las palabras dichas por su camarada, puntualizando que “la señora Rebeca Cofré no renunció al cargo, le pidieron la renuncia. En conversación con funcionarios del Ministerio del Interior me señalaron que le pidieron que dejara su cargo porque la cúpula de UDI pidió su cabeza en Santiago”.

Ante este hecho, el diputado que completa su quinto periodo por el distrito 16, no quiso quedarse en silencio, añadiendo que “lamentablemente, hay algunos candidatos de nuestro sector político que creen que el gobierno es quien debe hacerles la campaña”. Al ser consultado a qué se refería específicamente con su declaración, el diputado no escatimó en responder que “si el diputado Macaya, presidente de mi partido, considera que un intendente no es suficientemente servil a su campaña a senador, ese no es problema del intendente, sino del candidato que hace tres meses no pisa la región”.

Por su parte, Javier Macaya, presidente de la UDI y diputado de la región no quiso quedarse al margen de las declaraciones entregadas por el diputado Ramón Barros, intentando ponerle paños fríos puntualizando que “la región de O’Higgins no se merece políticos ventilando problemas por la prensa. La región se merece que nos avoquemos a los problemas más importantes que se tienen y no a dimes y diretes entre políticos”. Además, el mandamás de la UDI, añadió “lo que corresponde hoy día es entregarle el respaldo al nuevo intendente (Ricardo Guzman) y preocuparse de los problemas que le importan a la región de O’Higgins. Por otra parte, también quiero agradecerle a la ex intendenta por los meses que trabajó y se desempeñó en su cargo”.