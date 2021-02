El joven candidato a la alcaldía de Quinta de Tilcoco propone un proyecto municipal transversal y participativo, actualmente, se ha desarrollado profesionalmente como Director de Salud del municipio de Las Cabras.

Recientemente el joven candidato (PRI) a la alcaldía de Quinta de Tilcoco, Sebastián Rodríguez Fuenzalida (36) lanzó oficialmente su propuesta de trabajo para quedarse con la Alcaldía el próximo 11 de abril. El joven profesional y Magister en Gestión estratégica de salud, dijo a Diario El Rancagüino que “voy a potenciar un proyecto municipal transversal que reúna todas las voces y sentimientos de la gente y que al mismo tiempo, cuente con participación real de la comunidad quintana. Eso es necesario si se quiere pasar del discurso a la acción concreta para mejorar la vida de las personas. Que finalmente es lo que importa”.

Sebastián es nacido y criado en la comuna de Quinta de Tilcoco, se ha desarrollado profesionalmente como Director de Salud del municipio de Las Cabras, donde actualmente se desempeña liderando un gran trabajo en la comuna para el control de la pandemia. También en su vida profesional ha sido profesor universitario y servidor público de vocación, “tiene un especial carisma que moviliza a los vecinos de Quinta de Tilcoco con su energía, voluntad y actitud para enfrentar este desafío”, señalan sus cercanos.

¿Cómo nace está intención de ser Alcalde de Quinta de Tilcoco, y de conseguirlo seria uno de los pocos Alcaldes Sub 40 de la Región?

En el año 2017 mi vecino de Quinta de tilcoco, Dirigente Regional y Nacional del PRI (Partido Regionalista Independiente) ,me invitó a participar y sumarme al desafío de hacer una nueva política, a el le comenté de mis ganas de trabajar para mí comuna y las ganas que tenia de hacerlo. Luego de esa conversación y muchísimo trabajo nos llevó hasta el día 29 de Septiembre 2020, donde inscribir mi candidatura a primarias. Luego de mucha historia, logre asumir con mucha fuerza y responsabilidad el desafío de ser candidato independiente por el PRI y único candidato del pacto Chilevamos. Con alegría, le puedo decir que estamos siendo recocidos por la ciudadanía, como la mejor opción a la hora de propuestas concretas y probadas, capacidad de gestión y trabajo en equipo. Respecto a la edad creo que es una ventaja comparativa, tiempos nuevos requieren de gente joven que con experiencia pueda liderar los cambios y desafíos del futuro”.

¿Sebastián Rodríguez, que piden los vecinos de Quinta de Tilcoco ?

“La verdad no es lo que piden, es lo que corresponde, llevamos años esperando una mejora en Educación, Salud, Seguridad publica, Cultura, Deporte y Medio Ambiente, en términos generales, también el apoyo que necesitan las pymes y los agricultores, muchos sectores y las familias que necesitan de ayuda real. Quinta es una comuna llena de lugares y gente hermosa, pero con cada familia que uno conversa se da cuenta que no han sido escuchados, no lo digo solo por la municipalidad, lo digo en general por nuestras autoridades regionales y nacionales también. Acá es muy importante tener un atención publica mas veloz, hay que mejorar sin duda los tiempos de atención, la falta de conectividad móvil y de internet en los sectores rurales es una determinante de oportunidades para los jóvenes y la educación. Eso que nuestros vecinos piden, pareciera ser mas les corresponde. Por ello mi disposición es a escucharlos con empatía, para poder entregar soluciones concretas a sus necesidades cotidianas y claramente dotarlos de herramientas para llevar de mejor manera estos problemas del diario vivir”.

¿Cómo la gente de Quinta se puede enterar de sus propuestas para la comuna ?

“Desde hace 3 semanas comenzamos a realizar encuestas en la comuna, estás necesidades o ideas que puedan aportar a nuestro proyecto municipal, el objetivo levantar de la gente y sus familias esta información, es claro que los quintanos saben lo que falta, o donde podemos mejorar en todos los ámbitos de Salud, Educación, Deporte, Cultura, conectividad, seguridad publica y vecinal, medio ambiente. Esta disponible este canal por las diversas vías de comunicación que tenemos. Le pido a los vecinos y vecinas que nos envíen sus consultas , sugerencias y opiniones a: @Instagram, (@sebarodriguezfu), Facebook (sebatíanrodríguez.fuenzalida) WhatsApp (±56999454350), también estamos en la sintonía de Radios Caramelo de Quinta, Rio Claro, y radio Gente”.

“Todo esto mientras desplegamos un equipo en terreno siempre con voluntad de escuchar, estamos seguros de que está es la forma de ir construyendo un proyecto municipal transversal y participativo, dónde todos podamos crecer como una comuna sustentable y moderna, el llamado es a qué “SI SE PUEDE” cambiar Quinta y eso nos mueve para ganar este 11 de abril la alcaldía de Quinta de Tilcoco”.