Fernando Ávila Figueroa

Este jueves se conoció la noticia que la comuna de Rengo desde las 05:00 am de este sábado entra a cuarentena. La noticia sorprendió a sus habitantes quienes no esperaban retroceder en el plan Paso a Paso. Conversamos con el alcalde de la comuna renguina, Carlos Soto, quien aseguró que la situación le preocupa, pero que no debe sorprender a ningún renguino, ya que en los últimos días los números indicaban que se iba derecho a la cuarentena.

Para Soto es lamentable, debido a que esto trae problemas económicos, sobre todo en los hogares más vulnerables, habrá suspensión de actividades en una época del año donde todavía no hay nada confirmado sobre ayuda para las familias, lo que cree complicará el poder acompañar a las familias que más lo necesitan

La autoridad comunal adujo que como municipio habrá un gran desafío, ya que además se debe continuar con la vacunación del coronavirus, dando a conocer que ese proceso continuará. Además se deben empezar a preparar para lo que será la vacuna contra la influenza. Enfatizó que comenzará una campaña comunicacional para así informar como seguirá funcionando la ciudad, e ir creando conciencia en la gente para como comuna salir lo antes posible de esta fase.

Soto indica que las cifras ameritan la determinación, y la respalda completamente al haber cerca de cien casos activos. “Respaldo completamente la decisión y hoy día trabajando juntos, se debe crear la conciencia necesaria que este problema se tiene que ayudar a solucionar desde el interior de cada una de las familias”, dijo Soto, quien hizo un llamado a mejorar los indicadores, garantizando que la comunidad estará informada, con inspectores sanitarios para que esto se cumpla.

CIFRAS PREOCUPANTES

El miércoles último, la comuna de Rengo presentó cuatro nuevos casos de Covid-19, con 80 personas con contagio activo. A ese día la comuna presentaba desde que se inició de la pandemia 1.756 personas que se han contagiado.

Ayer jueves se informó de 22 nuevos casos en la comuna de Rengo, y 91 casos activos, triplicando la tasa que tiene Rancagua en relación a su cantidad de habitantes, completando así 1.778 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia.

Desde el Gobierno Regional se informó que Rengo es la segunda comuna en cantidad total de contagiados por casos activos (91). La primera es Rancagua, pero con una población de 270 mil habitantes, por lo que si se saca la tasa de incidencia prácticamente Rengo triplica la tasa que tiene Rancagua.

Esta cantidad de tasa ha sido sostenida desde el día 22 de enero, fecha en la que se decretó que se retrocedía a paso 2. Es así como desde el paso 2 (22 de enero), hasta la fecha, en Rengo no se ha verificado una disminución de casos, por lo que se instó a la comunidad a que se trabaje junto a autoridades locales y regionales a combatir el Covid, teniendo en cuenta que la carga viral que existe en Rengo está muy alta, y es la más alta de la región, lo que pide que se extremen todas las medidas.