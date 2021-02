Con el objeto de profundizar la coordinación para consolidar la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar (CESFAM) y la propuesta para la edificación de un nuevo Hospital para Graneros, se reunieron el alcalde de la comuna Claudio Segovia y la Directora Regional del Servicio de Salud de O’Higgins, Soledad Ishihara.

De este modo, ambos personeros tuvieron oportunidad de compartir los avances que hasta el momento ha presentado el proyecto CESFAM, que, hasta la fecha, ya cuenta con el certificado de no objeción, documento por medio del cual, el Servicio de Salud de O’Higgins, refrenda que el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto “Construcción CESFAM Comuna de Graneros”, cumple con los lineamientos estándar para Centros de Salud Familiar de 30.000 habitantes.

“Estamos caminando a paso firme en esta iniciativa. Ya vamos tras el sueño que espero prontamente sea una realidad. Nos ha costado y hemos golpeado todas las puertas, por lo mismo, con ese interés e insistencia, sé que lograremos tener un CESFAM en nuestro pueblo”, dice la máxima autoridad comunal.

TERRENO DISPONIBLE

Respecto a la idea de construir un nuevo hospital para Graneros y no invertir recursos para “maquillar” el actual Hospital Santa Filomena, el edil afirma con certeza que, “hemos ofrecido un terreno para su construcción y no hacer una pequeña inversión en el actual recinto, que va a significar un pequeño “maquillaje”, manteniendo la estructura, que claramente, no brinda las condiciones básicas, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la salud. Es urgente que las comunas del cono norte de nuestra región (Mostazal y Codegua) cuenten con un nuevo hospital que cumpla con los estándares necesarios”.