Ximena Mella Urra

Fotos: Marco Lara

Nuestra nueva Mujer Destacada de hoy en nuestra campaña 8M es la doctora Patricia Palma Castillo está a cargo de la Urgencia en el Hospital Clínico Fusat desde 2018 y se considera una rancagüina de adopción. Es que hace más de tres décadas que llegó a Rancagua por amor y desde hace 28 integra las filas de profesionales de este recinto hospitalario.

Casada hace 29 años con Enrique, quien es Veterinario y ahora docente de la Universidad de Chile, Patricia es madre de dos hijas de 28 y 25 años, Monserrat y Laura. Asegura que ellos han sido su pilar fundamental para mantenerse a flote. “Es clave su ayuda, partiendo por mi esposo que ha tenido que asumir el cuidado de las niñas cuando pequeñas. Las responsabilidades han sido diversas, pero también tuve mucha ayuda de mi suegra en la crianza de mis hijas”, agregó.

A su juicio, el desarrollo de su vida profesional, “no ha sido fácil pero tampoco imposible”. La profesional es egresada de la Universidad de Chile, hoy es Diabetóloga y también obtuvo la especialidad de Medicina Familiar con una beca en la Universidad Católica con el apoyo de FUSAT. “Acá me han permitido desarrollarme en ambas áreas”, recalcó.

-¿Por qué eligió dedicarse a la medicina?

Creo que la vocación hace gran parte del trabajo. Desde chica me gustó la medicina y tuve siempre buenas notas, así es que me empeciné y lo logré. Mis orígenes son bastantes humildes y mis padres creo que nunca pensaron que iban a tener una hija médica. Mi madre siempre me repetía: ‘no seas lo que yo soy’ lo cual significaba que debía estudiar algo. No hay ningún médico en mi familia, pero es una cuestión de vocación y me encanta lo que hago, disfruto de la Medicina.

-¿Qué opina del rol de la mujer en el mundo laboral y sobre la igualdad de género en el área de la medicina?

Uno de los conflictos que viví cuando llegué acá es que no podía hacer turnos en la posta de El Teniente por ser mujer. Ahora esto está absolutamente igualitario. En general creo que todavía nos queda desigualdad, aunque pienso que se ha ido ganando terreno y espacio en forma importante y notoria. Hombres y mujeres somos diferentes, pensamos diferentes y actuamos diferentes, y también hay desigualdad entre el mismo género. Hoy las mujeres están mucho más empoderadas pero todo esto sigue siendo compartido. Además, ahora los hombres están siendo educados de forma distinta que antes.

-¿Y qué opina de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres?

Yo no la he vivido, sé que existe y creo que no debería ser. Si un hombre y una mujer pueden mover una grúa por igual deben ganar lo mismo, al igual que en las Isapres por ejemplo, es injusto que las mujeres paguen más por el hecho de ser mujer.

-¿Cómo combina sus diversos roles, su trabajo, su familia, su tiempo libre?, ¿cuál de ellos le gusta más desempeñar?

El ser madre es una parte muy importante, pero ser amiga, compañera y profesional es también parte de mí. Lo que hago me gusta mucho ya sea como mamá, dueña de casa, o doctora.

EN PANDEMIA

-¿Cómo ha logrado hacer frente a esta pandemia, tanto personal como en lo laboral?

No cambió mucho en mi ejercicio porque salía igual todos los días a trabajar. Quizás cambió que no había muchos pacientes que atender en la consulta (en Clínica Red Salud -ex Integral). Viví el Covid como paciente, enfermé en julio del año pasado, estuve hospitalizada en la UCI sin gravedad ya que no alcancé a estar intubada por suerte. El miedo cambia la forma en que ves las cosas, como paciente es diferente a experimentarlo desde afuera.

Acá todos aportamos, nadie está de más. Por lo menos en el servicio de Urgencia, tenemos un importante trabajo en equipo y todos se han cuadrado haciendo turnos extras o cubriendo cuando alguien falta. Es que acá tenemos tres urgencias por así decirlo: la principal donde recibimos a todas las urgencias respiratorias, otra en que están los no respiratorios y otra con pacientes con hospitalización que tratamos que sean transitorias. En todas ellas queremos que el paciente se sienta bien y sea bien atendido.

-¿De qué manera visualiza nuestro futuro no muy lejano?

Creo que nos quedan unos meses todavía viviendo esta pandemia. Si me hubieras preguntado tres meses antes no hubiera creído en una segunda ola o una tercera ola.

Ya tenemos vacuna es nuestro caballo de batalla, pero esta no es la panacea, por lo tanto aún dependerá de la forma en que debemos cuidarnos tomando las medidas de seguridad de siempre, como usar la mascarilla, lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. Hay que seguir preocupándose de los adultos mayores porque son ellos los que realmente se descompensan. Hemos visto muchos graves, y gente joven también. Es una enfermedad muy indeseable y cuando ya es muy grave hay muy poco que se puede hacer. Acá nada es predecible, la medicina no es predecible.

-En el ámbito del 8M, ¿Qué mensaje le daría a las mujeres de hoy? De cualquier edad y cualquiera fuese su rol?

En un mensaje conciliador diría que esto se trata de hacer bien las cosas, aquí no hay competencia de género. En la medida en que hagas bien las cosas vas a destacar. No tenemos que pensar en que porque somos mujeres merecemos un trato especial, porque somos en sí especiales. Debemos convencernos de esto y así vamos a destacar. Tú puedes llegar a donde quieras si tienes las metas claras. Tampoco hay que tener miedo a que las mujeres exijan sus derechos. Hay que exigir bien y no atropelladamente.