Con tan solo un día y medio en su cargo, el nuevo intendente de la región de O’Higgins nos visitó en las oficinas del diario para conversar de lo que fue su nombramiento y todos los pasos a seguir luego de su designación. El egresado de derecho de la Universidad de Las Américas, llega al sillón de la intendencia luego de que su predecesora, Rebeca Cofré fuera cesada de su cargo el pasado sábado, lo que causó más de una controversia, en especial, dentro de su partido, la UDI.

El ex concejal nos relató cómo fue el momento en que su teléfono sonó y recibió la noticia de su designación, explicando que “estaba esperando para ver mi opción de postularme a consejero regional, y es esperando eso que se me llaman para ver la posibilidad de asumir la intendencia. Obviamente uno está disponible, estas cosas son importantes y no le pude decir que no al presidente”. En cuanto a su deseo personal de ejercer otro cargo, el flamante intendente comento “yo ya no puedo ser candidato a nada, pero entiendo que estas tareas son relevantes e importantes, y para mi es un honor trabajar por y para la región. Que el presidente me dé la confianza, también lo agradezco”.

En cuanto a la pandemia que enfrentamos y el desafío que significa lograr vacunar a la mayor parte de la población para conseguir una inmunidad de rebaño, Ricardo Guzmán quiso entregar un mensaje de agradecimiento para quienes se han encargado de la salud en esta situación sanitaria. “Quiero hacer un reconocimiento al personal de la salud que se ha portado un siete, haciendo un sacrificio importante (…) Yo sé que hay un sacrificio de cada funcionario, pero también hay vocación y la hemos podido ver todos los días”.

El intendente comentó que estos casi dos días a en su nuevo han sido “como pasar de 0 a 100 en una milésima de segundo”, pero a su vez se mostró contento por lo que significa este desafío profesional para él.

En este contexto una de sus primeras actividades fue reunirse con el Seremi de Agricultura para conversar sobre la crisis agrícola que azotó a la región con las últimas lluvias. Sobre eso, Guzmán añadió que “estamos entregando todo el apoyo posible a los agricultores por estas lluvias de verano”. Además, la autoridad regional entregó luces de unos subsidios para el turismo, indicando “ayer (martes) lanzamos la posibilidad de recursos, subsidios y créditos para el turismo de nuestra región. Son casi 1800 millones de pesos para ellos”.

Por otra parte es bastante probable que Guzmán sea el último intedente de O´Higgins, es que en pocos meses más -tras la elección del 11 de abril- asumirán los gobernadores regionales por una parte y los delegados presidenciales serán los representantes del poder central en los territorios, dejando de existir los intendentes como autoridades regionales, dividiéndose sus atribuciones entre estas dos nuevas autoridades, quienes junto con estas y otras nuevas responsabilidades que les entrega la ley serán quienes desde la representación popular y la del gobierno central presidirán los destinos de la región.

Sobre el nuevo proceso de cambio en la forma de gobernar la región, y la necesaria transición que está en curso para enfrentar esta nueva realidad, el nuevo intendente aseguró que “este cambio lo comenzaron los dos intendentes anteriores y a mi me toca ya el proceso definitivo. Esto ya está en marcha y requiere de muchas etapas que ya se están llevando a cabo”.

Por ejemplo, señaló que está en pleno estudio donde funcionaran físicamente las nuevas autoridades “En un principio, está la intendencia que ocuparía una de las dos autoridades. Lo más cercano es que sea el delegado presidencial, por la destinación del edificio y que el gobernador regional tenga un espacio distinto y nuevo, eso es lo que nosotros estamos trabajando, pero todavía no tiene una resolución”.

Al mismo tiempo no confirmó ni descartó posibles ajustes entre las autoridades regionales de cara a lo que queda de gobierno “todas las autoridades dependemos de las constantes evaluaciones y tenemos que estar conscientes de eso. Mi interés principalmente es lograr hacer un buen trabajo por lo que yo no vengo a hacer cambios, vengo a trabajar. No tengo tiempo ni la posibilidad de hacer una transición ya que vengo inmediatamente con todos los desafíos”. Es a raíz de lo anterior que el intendente aprovechó de dejar un mensaje para sus seremis, indicando que “le vamos a pedir el mismo esfuerzo y sacrificio a los seremis ya que han hecho un trabajo hasta ahora”.

Finalmente, la autoridad dejó un mensaje a la ciudadanía señalando que “vamos a tener una intendencia de puertas abiertas donde también trabajaremos en sus problemas y estaremos escuchando mucho en terreno ya que nos interesa mucho estar conectados con nuestros vecinos”.