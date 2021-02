Por María Estrella Montero

Candidata a alcaldesa por Olivar

Muchas personas que me ven por las calles de Olivar, me lo comentan. Y algunas, me lo sugieren. “¡Queremos una segunda oficina del Registro Civil en Olivar!”, los escucho decir, y con justa razón. Para muchos habitantes, es a veces complicado dirigirse a la oficina de esta repartición que la comuna posee en Gultro, a realizar trámites relacionados con la obtención de claves únicas, documentos y cédulas de identidad. Muchas veces es el tiempo invertido, la locomoción, la distancia, entre otras variables. Pero creo que, principalmente, es el acceso directo a una de las instituciones más relevantes para el diario vivir de los y las olivarinas.

Debemos considerar también que debido al crecimiento de nuestra comuna, la demanda que se genera es cada vez mayor. Y los operativos móviles que se realizan, si bien son beneficiosos, no son todos los días. Igualmente, la labor que hacen los Gobierno en Terreno. Además, la pandemia del Covid-19 que estamos viviendo como planeta y país, ha modificado nuestras acciones. Y dependiendo de las fases en que la comuna se pueda encontrar, tendremos los permisos correspondientes para poder movilizarnos de una ciudad a otra.

Por estas razones, se hace necesario y urgente que el Servicio de Registro Civil pueda escuchar esta urgente demanda de nuestros vecinos. Necesitamos descomprimir la oficina de Gultro, y es por eso que se requiere contar con una segunda oficina en Olivar que pueda atender a todos los olivarinos y olivarinas, y entregarles una mejor atención.

Voy a hacer todo lo que de mi dependa, en el ámbito de la gestión, para poder contar con una segunda oficina de esta repartición en nuestra comuna. Se hace muy necesaria, y sería de mucha utilidad poder contar con una nueva dependencia. Éste es uno de los tantos servicios que hay que acercar a la comunidad, y ya es tiempo de hacerlo.

El Estado debe ser el mayor servidor público del país, y debiese liderar al momento de ofrecer a las personas, soluciones que vayan acorde a los tiempos. Debemos actuar con sentido de urgencia, y poder acercar los servicios públicos a las personas, para poder atenderlos de una manera eficiente, eficaz y en su mismo lugar.

Nuestros vecinos y vecinas nos están demandando aún más compromiso con el servicio público y con lo social. Y yo estoy dispuesta a trabajar por ello.