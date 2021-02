¿Qué aspectos considera prioritarios en la redacción de la nueva Constitución?

“Trabajo; Seguridad social; Género”.

En cuanto a las atribuciones del Congreso y el Presidente de la República, usted cree:

“Se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del Presidente”.

Respecto a la duración y posibilidad de reelección en el mandato presidencial, usted considera que:

“Se debe aumentar la cantidad de años, sin posibilidad de reelección”.

Sobre la conformación del Congreso:

“Debería modificarse y tener solo una Cámara”.

Pensando en la administración del territorio:

“Chile debe seguir siendo un Estado Unitario”.

¿Debe consagrarse el agua como bien nacional de uso público en la Nueva Constitución?

“Sí”.

¿Por qué decidió ser Constituyente?

“Porque sé que puedo y tengo el deber de ser un aporte en este proceso histórico, porque cuento con la experiencia de años en las luchas de nuestra clase trabajadora, he sido consecuente y transparente, cualidades que me permitirá que crean en mí y me permitan ser una de las voces que represente al pueblo en esta Convención y así asegurar no solo que se escriba como un texto normativo, sino que realmente sean las nuevas reglas que devolverán al pueblo lo que por años nos han robado”.

Brevemente: ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura?

“Durante el proceso de discusión y redacción de la nueva Constitución deberemos asegurar total transparencia de lo que cada convencional opine, apoye y vote. Debemos llevar la discusión de la convención a los territorios y retroalimentar con las opiniones y mandatos de estos (asambleas, cabildos, consultas, etc.). Debe establecerse que los recursos naturales estratégicos de Chile como el cobre, litio, mar, deben quedar en manos chilenas a disposición de un plan de desarrollo sustentable con un nuevo desarrollo que contemple la justicia social y ambiental. Fin al principio de subsidiaridad. Asegurar mecanismos que permita limpiar la corrupción, como la revocabilidad de los cargos de elección popular en cualquier momento y establecer un sueldo máximo para parlamentarios, nunca superior a 5 sueldos mínimos. Un Estado plurinacional unitario, principios claros respecto a las diversas nacionalidades. El reconocimiento de la naturaleza y el compromiso del Estado de preservarla y promoverla. Educación y Salud pública, única, gratuita y de calidad para todas y todos. Garantizar el derecho al trabajo digno y el derecho a la huelga sin limitantes. Una Constitución con perspectiva de género, que tengamos el derecho a vivir sin violencia de ningún tipo. La recuperación de la seguridad social terminando con el actual sistema privado de pensiones. Reforma de las FF.AA. y de orden. Una nueva policía que supla a carabineros, que tenga un compromiso patriótico con el pueblo de Chile. El derecho a la vivienda y a la cultura, y otros tantos temas que deberemos asegurar”.