Por Camila González – Marco Lara

Fotos Marco Lara

Para las nuevas generaciones, la población Isabel Riquelme no es más que un sector de Rancagua. Quizás, por la afición de O’Higgins de Rancagua, es más conocida ya que se ubica frente al estadio El Teniente y, además, ahí está ubicado el memorial a los 16 hinchas que perdieron su vida. Pero, para personas como Héctor Bulboa Villegas, es mucho más que eso, son sus recuerdos de infancia, sus primeros amigos, su paso por la escolaridad, sus primeros amores y su familia. Desde Australia, Héctor recuerda aquellos momentos inmemorables en su casa N° 846 en la avenida principal, rememora los edificios y también los locales comerciales del lugar.

La Escuela Número 15 que hoy se conoce como Escuela Isabel Riquelme, fue la que albergo las primeras palabras escritas de este rancagüino, quien no olvida a su querida profesora de Kinder, su Tía Camila, la que fue también quién guio los pasos de sus amigos del barrio, los que a medida que fueron creciendo, fueron afiatándose más y más. Y, como podría no ser así, cuando unos de los recuerdos más valiosos de cada persona son los de la infancia; como pasabas las tardes fuera de casa jugando con tus amiguitos del sector, teniendo reuniones en diferentes hogares, tomando once en patios o mesas estilo “te club” y tocando al timbre o puerta pidiéndole a la “tía” que le diera permiso para salir a tu vecino.

Es, en la búsqueda diaria del qué hacer, que el rancagüino recuerda cómo en medio de la población, entre las calles Isabel Riquelme y la calle Diego de Almagro, se construyó un bello parque, el que a corta distancia estaba acompañado por una laguna de agua, la que se encontraba rodeada de bancas. Para los que no conocimos el lugar en el tiempo de “Tito”, podemos imaginarnos un hermoso sector lleno de naturaleza, pero para quienes vivieron ahí, lo recordarán como “El Espejo de Agua”. Pero, no todo era naturaleza, porque los fanáticos de la pelotita no podían quedarse fuera de este paseo del recuerdo por la población Isabel Riquelme ya que las “pichangas” estaban a la orden del día y surgían de la manera más espontanea posible. La tónica de esos años nos hace recordar las pelotas de “trapo” y cómo el “último gol” marcaba la alegría de un equipo y la sed de revancha del otro.

Es así como el deporte en la población no quedó ahí y tomó gran protagonismo. La comunidad siguió creciendo y fundó el club Isabel Riquelme. Desde ahí, el querido profesor Jandino (QEPD) se encargó de formar los jugadores del barrio, siendo invitados a jugar a otras comunas como Graneros y Doñihue, pero, eso no era lo más fácil, porque para poder lograr salir y representar con orgullo al club Isabel Riquelme, el “plantel” tuvo que acordar con “los dueños de sus pases” hacer las tareas y estudiar día a día. El contrato entre ambas partes traería frutos, por que terminó con la organización de un torneo de fútbol en el querido barrio.

Según cuenta “Tito” Bulboa, otro de los pasatiempos más apetecidos dentro de la población eran las competencias de salto en el canal que había en el sector, el que llegaba hasta la calle que hoy conocemos como Freire. Lo entretenido de estas competencias era que si no lograbas el objetivo podías caer al agua, en el lugar que para muchos, era el espacio más bonito ya que contaba con pasto y arena lo que era perfecto para disfrutar en familia o con amigos. A medida que Héctor realiza su relato, me llama la atención como la entretención, la vida en familia y los “hermanos que uno elige” eran el eje del sector.

Tito, nos dejó lo mejor para el final y fue así como sus recuerdos de como nace, por el año 1953, el club Isabel Riquelme, el que organizaba todos los años la elección de la Reina y el Rey Feo en el marco de las fiestas de la primavera que año a año reunían a la población.

La mística de este barrio ubicado en el sector sur de Rancagua durante sus años de existencia han sido la familia, el deporte, los amigos, las actividades al aire libre y por sobre todo eso, la vida en comunidad. Una comunidad que ha pesar de la pandemia en la que nos encontramos ha sabido subsistir.