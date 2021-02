Ximena Mella Urra

Fotos: Cedidas

Desde el inicio de la pandemia, los puestos de trabajo han caído abismantemente y por ende el ingreso familiar en el país. Actualmente, a pesar de la lenta reactivación, nuestro país aún mantienen un índice elevado de cesantía, pero mediante la postulación y el beneficio de diversos programas estatales, miles de personas, especialmente de los sectores más vulnerables, han logrado sacar adelante sus emprendimientos.

Uno de estos programas los lleva a cabo el FOSIS. Dentro de sus cuatro pilares se encuentra el de la empleabilidad. “El objetivo es crear capacidades en nuestros usuarios y usuarias para que se puedan insertar al mundo laboral. Este programa es entregar herramientas más técnicas con capacitación para que se desenvuelvan de mejor manera en el proceso de inserción al mundo del trabajo. Esto va acompañado con recursos económicos para que ellos puedan por ejemplo, arreglar su dentadura, vestuario nuevo para trabajar, para movilización, e incluso para el cuidado de los hijos cuando deben asistir a un taller de capacitación o a una entrevista laboral, entre otros”, explicó el director regional de Fosis, Juan Ignacio Pino Manubens.

Dicha iniciativa está destinada a personas pertenecientes al subsistema seguridades y oportunidades con acompañamiento laboral, cuya estrategia es financiar las necesidades que apoyen la inserción laboral de sus participantes. Gracias a él ya se atendieron a 136 personas distribuidas en las 17 comunas de la provincia de Cachapoal, con el financiamiento de Herramientas y Maquinarias, atenciones dentales, compra de lentes ópticos, pagos de exámenes médicos y capacitaciones entre otros. En total el programa dura ocho meses y cada año va variando ya sea en cobertura y cantidad de usuarios. Cada persona que postula y es beneficiada también recibe un monto específico de dinero y de acuerdo a sus necesidades.

No hay que olvidar que este organismo público trabaja con el porcentaje más vulnerable de la población. “Dependemos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo tanto, este programa busca en primer lugar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Muchos de ellos son jefes(as) de familia lo cual los apoya también en forma sicológica para recuperar cierta confianza personal”, añadió su director local.

Sin embargo, durante este periodo de pandemia y crisis sanitaria, este programa fue diferente y se debió adaptarlo a la realidad sanitaria, especialmente por los talleres de capacitación impartidos por diversas OTEC, los cuales debieron ser vía remota. “Se les entregó los mismos beneficios pero con esta modalidad online. Para este año será igual o hasta que la situación sanitaria no mejore”, adelantó el Director Regional.

Finalmente explicó que el proceso de postulación será abierto durante marzo próximo en Fosis, tanto para los programas de Empleabilidad como este como para el área de Emprendimiento. Para ello se apoyan de diversos servicios públicos que los ayudan tanto en la difusión de los programas como en sus postulaciones, tales como municipios o gobernaciones.

UNA “SABROSA” EXPERIENCIA

Lorena Rojas se dedica desde diciembre pasado a la elaboración de tortas y pasteles. Ella es jefa de hogar de la comuna de Requínoa y siendo beneficiaria de Fosis postuló a este beneficio laboral. “Me ha facilitado todo lo que tengo ahora en cuanto a herramientas como por ejemplo el horno para realizar mis tortas. Comencé muy de a poco, más porque tenía miedo. Postulé a este programa y salí favorecida. Ellos me contactaron y me ayudaron en lo que yo quería que era dar a conocer mi negocio”, explicó.

Lo primero que le exigieron fue que tuviera un logo distintivo de su emprendimiento. Luego tuvo que crear sus propias redes sociales. Así comenzó a recibir asesoría más una cantidad de dinero para poder comprar un pendón, etiquetas, tarjetas de presentación, delantal, gorro, y palomas, que le han ayudado para hacer promoción a lo que hace, directamente desde su hogar. “Así me he dado a conocer y no he parado desde entonces. Para Navidad, Año Nuevo y el día de los Enamorados tuve muchos pedidos, tanto que tuve que cerrar mi agenda”, asegura esta emprendedora.

Ahora quiere seguir postulando a más beneficios para comenzar con la entrega de boletas, comprar con facturas, entre otros adelantos. Su anhelo es seguir creciendo.

“A todos les digo que postulen al Fosis. Yo antes estaba con los brazos cruzados, tenía un poco de conocimiento y las ganas pero no tenía nada, y ellos me ayudaron, me entregaron mucho. Hasta mi calidad de vida cambió, antes tenía que contar las monedas. Hoy todo eso cambió y para bien”.