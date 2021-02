Una semana de incertidumbre culminó con el sí. Dalcio Giovagnoli ratificó que seguirá al mando de O’Higgins para la temporada 2021, por tanto, lo primero que se tuvo que confirmar por parte de la institución es la lista de renovados, quienes fueron solicitados por el DT.

En ese sentido, el sábado se sentenció la continuidad de Ramón Fernández. El “10”, que se encuentra de vacaciones en Centroamérica, seguirá una temporada más con la casaquilla del “Capo”, más cuando en 2020 se ganó seguir en Rancagua, producto de buenas actuaciones especialmente desde la llegada de Giovagnoli al banco.

Con Fernández, también se informó de que Albert Acevedo, Matías Cahais y Alejandro Márquez se mantendrán en la plantilla. Eso sí, se conoció que elementos como Roberto Cereceda, Roberto Gutiérrez, José Luis Muñoz y Paulo Magalhaes no estarán este año en el club.

Ahora bien, esta semana debería comenzar a sellarse también lo que dice relación con dos cedidos que rindieron en la última temporada y que esperan puedan continuar. Se trata de Augusto Batalla y Francisco Arancibia. En el caso del trasandino, la negociación es con River Plate, pero también habrá que luchar con ofertas de otros clubes nacionales y del exterior que pretenden al joven arquero. En tanto, con el extremo por izquierda, este debería regresar a Universidad de Chile, pero estaría muy avanzada su continuidad en Rancagua (lo que el jugador además quiere).

¿Y LOS REFUERZOS?

En eso están abocados en el Monasterio Celeste. El próximo viernes comienza la pretemporada donde se iniciará este nuevo proceso y de momento llegan tres elementos, todos de sus préstamos. Raúl Osorio, Fabián Hormazabal y David Sazalar serán las primeras caras nuevas. ¿Y que pasa con las incorporaciones? El cuerpo técnico encabezado por Dalcio y los directivos, afinaron la estrategia para salir al mercado y tratar de conseguir lo que se necesita.

En caso que Batalla no continué, había nombres que aparecían en el horizonte, como el de Cristopher Toselli (Universidad Católica) o Sebastián Pérez (Iquique). Pero también está el de un viejo conocido de Giovagnoli y que, desde su entorno, le están recomendando salir desde su actual club. Se trata de José Luis Gamonal (31), meta en Deportes Temuco quien no tendría opciones de ser titular en el equipo de Marcelo Salas, y eso podría allanar una posible venida a Rancagua, claro está, si es que se le necesita. “Meme”, que fue dirigido por Dalcio, también tiene ofertas de otros elencos de Primera.

Ahora, con la no continuidad de dos laterales, como Cereceda y Magalhaes, y de dos atacantes, Muñoz y Gutiérrez, en el club están analizando nombres justamente para poder potenciarse en esas zonas del campo de juego, pero, si se toma en cuenta los retornos de Hormazabal y Salazar, ambas plazas estarían cubiertas, no así en la zaga, donde Osorio sería el recambio por la izquierda, quedando la vacante por la derecha, posición donde por ejemplo, Matías Rodríguez (ex Universidad de Chile) podría encajar, pero el jugador es pretendido por La Serena.