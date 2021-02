A eso de las 06:30 am, personal de la Primera Comisaría de Rancagua recibió un llamado de una persona adulta que había sido intimidada con arma de fuego por dos sujetos. Los efectivos se desplazaron a la intersección de la Avenida Circunvalación con Calle Recreo para asistir al llamado, el que finalmente, era una sustracción de teléfono celular y unos audífonos.

Carabineros realizó un patrullaje por el sector con la víctima del robo, el que fue capaz de identificar a los dos sujetos que minutos antes lo intimidaron para quitarle sus pertenencias. Ante esto, el personal policial procedió a la detención de ambas personas y posteriormente devolvió sus objetos a la víctima. Mientras la autoridad realizaba la revisión de los antisociales se encontró con otro equipo celular, el que pertenecía a otra persona que había corrido la misma suerte que el denunciante.

Los detenidos fueron identificados como D. A. L. C. y M. A. C. C. Ambos sin antecedentes penales. Los sujetos tenían 18 y 17 años respectivamente, los que fueron pasados a control de detención por orden del fiscal de turno.