Ximena Mella Urra

El Ministerio de Salud anunció para nuestra región que cuatro comunas avanzan de Fase 2 a 3 en el Plan Paso a Paso. Se trata de Mostazal, Malloa, Requínoa y Paredones las que avanzan desde Transición a fase de Preparación, por lo cual se levanta la cuarentena durante los sábados, domingos y festivos.

Cabe mencionar que la tasa de incidencia de estas cuatro comunas, según afirmó ayer la autoridad sanitaria es de 72,8 casos cada 100 mil habitantes, Paredones 47,3, Malloa 35,3 y Requínoa 56 casos por la misma cifra de personas.

De esta manera y hasta ayer lunes 22, solo la comuna de Rengo se encuentra desde este sábado en cuarentena territorial obligatoria (Fase 1). En el resto del mapa regional, Graneros, Peralillo, Peumo, Quinta de Tilcoco, Las Cabras, Pichilemu, Doñihue, Palmilla, San Vicente, Placilla, Marchigüe, Chimbarongo, y Pichidegua siguen en Fase 2 de Transición. En tanto, en Fase 3, se encuentran Rancagua, Machalí, Chépica, Codegua, Lolol, La Estrella, Litueche, Navidad, Olivar, Santa Cruz, Nancagua, Coltauco, Coínco, San Fernando y Pumanque, sumándose las cuatro nuevas comunas anunciadas desde pasado mañana.

De igual manera, desde el Gobierno se anunció también que el inicio del Toque de Queda a nivel nacional se atrasa en 60 minutos, es decir, desde este jueves 25 de febrero, dicha restricción comenzará a regir desde las 23:00 horas para todo el territorio nacional.

REPORTE REGIONAL COVID

Hasta ayer la región de O’Higgins los casos de Covid 19 desde que comenzó la pandemia llegaba a los 29.280 casos según informe de la Intendencia Regional. En las últimas 24 horas se sumaban ayer 137 nuevos casos (93 con síntomas, 43 asintomáticos y 1 caso sin notificar).

Las comunas que lideraron esta lista diaria con más contagiados son Rancagua con 35 casos y San Vicente con 22. Le siguieron San Fernando con 12, 10 casos en Machalí, 5 en Coltauco, Requínoa, Mostazal y Chimbarongo, y cuatro para las comunas de Coínco, Olivar, Peumo, Rengo y Graneros. El resto de la lista notificó uno a tres casos cada una. Pese a ello siguen existiendo un total de 855 casos activos a nivel regional. Y a todo lo anterior, se sumaron 3 fallecidos más por la pandemia por lo que el total de decesos es 752 a nivel local, de acuerdo a este informe.

En el mismo periodo, en la zona se tomaron 1.884 muestras de PCR arrojando una positividad de 7,3%.

¿Qué se puede hacer en Paso 3?

-Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

-Asistir a actividades presenciales de educación escolar y media, además de jardines infantiles y salas cuna.

-Tener reuniones sociales en residencias particulares, o lugares públicos abiertos, con máximo 15 personas en total, y nunca en horario de toque de queda.

-Asistir a restaurantes, en espacios al aire libre o cerrados con ventilación.

-Realizar actividad deportiva. En espacios abiertos, en grupos de máximo 25 personas. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes, y mantener siempre la distancia de 2 m. entre personas. No más de 5 personas por sala de clases. Prefiere espacios abiertos o cerrados con ventilación natural.

-Participar en eventos o actividades con público a cargo de un responsable y NO en residencias particulares: Si la actividad es con ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos, pueden ser hasta 150 personas en lugares al aire libre y 75 personas en lugares cerrados. Usar mascarilla siempre. Si la misma actividad considera consumo de alimentos, sólo pueden ser 100 personas al aire libre o 50 en lugar cerrado. Usar mascarilla mientras no se está comiendo. Si la actividad no considera ubicación fija de los asistentes, pero no hay consumo de alimentos, el tope máximo simultáneo lo define que se cumpla una persona cada 4m2. Y si la actividad no considera ubicación fija de los asistentes y hay consumo de alimentos o no se usa mascarilla, pueden ser máximo 75 personas en espacio abierto o máximo 25 en espacio cerrado.

-Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces a la semana, con autorización y supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.

-Residentes de ELEAM pueden salir a caminar todos los días por máximo 2 horas, y pueden recibir visita de 2 personas, 2 veces a la semana.

-Realizar traslados interregionales sólo entre localidades que estén en Paso 3, 4 y 5. En caso de ir a una comuna en Paso 2, se debe utilizar el Permiso de Vacaciones, en Comisaría Virtual. Se puede obtener una única vez por cada persona y estará disponible hasta el 31 de marzo. Requiere permanecer en el mismo destino por toda la estadía.