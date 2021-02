PhD. Alexis Apablaza-Campos

Director general de Player8.org

Exeditor de Deportes de El Rancagüino

Twitter @boleteador

Escribía, para este mismo medio, horas después del anuncio de Dalcio Giovagnoli como entrenador de O’Higgins que la familia Abumohor había escogido un técnico “experimentado y conocedor del medio local con un objetivo clarísimo: evitar el descenso”. Dicho objetivo se superó con amplísimo margen.

Las estadísticas dicen que el cuadro celeste lideró en rendimiento durante la segunda rueda de la Primera A 2020 y fue el primero en cumplir –también con amplísimo margen– con la cuota de minutos de jugadores sub 21. Es decir, que Giovagnoli no solo consiguió buenos resultados, además lo hizo con “jugadores de casa”. Una receta que históricamente ha sido provechosa en Rancagua.

Más allá del sabor levemente agrio del final de campeonato; porque seamos claros: O’Higgins salió a buscar la clasificación a Copa Sudamericana como objetivo principal sin pensar en Colo Colo y su partido por la permanencia; quedó la sensación de que con esta misma base se pueden pelear cosas mayores en la próxima campaña.

Dalcio lo ha entendido y, así, una de sus prioridades previas a renovar su vínculo con el Capo fue exigir la continuidad de la columna vertebral del equipo. Eso explica que, una vez terminado el campeonato 2020, la prioridad haya sido la búsqueda de renovaciones antes de la llegada de refuerzos.

Albert Acevedo, Matías Cahais, Alejandro Márquez y Ramón Fernández continuarán durante la temporada 2021. Se han confirmado cuatro salidas, siendo la de Roberto Cereceda la más simbólica para la hinchada, y todo apunta a que podría haber dos más: Francisco Arancibia, que debe volver a la U aunque se rumorea que O’Higgins podría comprar su pase; y Augusto Batalla, que volvería a River Plate.

El portero es un caso especial, pues su continuidad parece más compleja por temas económicos. De todos modos, River no lo destacó en su presentación de temporada y Universidad Católica –su posible pretendiente– aún no recibe ofertas concretas por Matías Dituro. Quién sabe si al momento que usted lea estas líneas hay buenas nuevas al respecto.

Esta prioridad directiva de retener jugadores confirma que Dalcio confía en el plantel, y que las bajas pueden suplirse con gente de casa que ha respondido cuando se les ha dado minutos, esos son los casos de Moisés González y Antonio Díaz. Eso sí, no hay que descartar la llegada de una o dos incorporaciones.

Ahora bien, ¿qué pasa si hay salidas no contempladas? Nombres como Facundo Castro y Tomás Alarcón habitualmente aparecen en la lista de posibles refuerzos de los equipos grandes del campeonato. De todos modos, se trata de operaciones que no serían económicamente sencillas y que, en caso de materializarse, dejarían caja para reforzarse a la altura. Ojalá no sucedan, pero tampoco debemos extrañarnos si se concretan.

Volviendo a la pregunta inicial, si O’Higgins logra conservar el máximo de jugadores posibles de la campaña 2020, podemos esperar algo similar en cuanto a juego: un equipo que se ordena desde atrás para salir, que busca los espacios para atacar, pero sin volverse loco ni quedar expuesto para el contraataque, y con apoyo constante desde las bandas tanto para la salida como para la construcción ofensiva.

¿Qué podemos esperar en cuanto a resultados? Miremos a Universidad Católica: ha sostenido una base de jugadores, dando oportunidades a los de casa, y ya es el tricampeón del fútbol chileno. ¿Se puede establecer una estructura deportiva similar en búsqueda de idénticos resultados? La clave está en que O’Higgins tiene recursos para permitírselo.

La historia nos dice que la última vez que el cuadro celeste jugó mejor de lo que demostró su lugar en la tabla fue en 1999, cuando la dupla Mario Núñez–Jaime González (con René Serrano a la cabeza) consiguió un récord de goles insuperable en el fútbol chileno (57). Con ese juego, O’Higgins pintaba para campeón la temporada siguiente, pero los tres protagonistas mencionados ya no estarían en la campaña 2000.

Esta vez no se repetirá lo mismo, entonces ¿para qué pintamos este 2021? La respuesta la comenzaremos a tener a partir del 26 de marzo.