Ximena Mella Urra

Por primera vez en la historia de nuestro país, en abril próximo se elegirán por votación popular a los futuros gobernadores(as) regionales que vendrán a reemplazar la figura del actual intendente(a) que siempre han sido designados.

Y uno de los que ingresó a la carrera es el ex parlamentario por la Región de O’Higgins, Ricardo Rincón, quien llegó hasta las oficinas del SERVEL el pasado 11 de enero para inscribir su candidatura independiente al cargo de Gobernador Regional.

Con todas las ganas de obtener un triunfo contundente en las elecciones del próximo 11 de abril, conversamos con este abogado de profesión quien plantea en primera línea, que es necesario la descentralización en su estrategia regional de desarrollo.

-¿Por qué decidió ser candidato y competir por un cupo a Gobernador Regional?

Es importante y desafiante porque después del presidente o presidenta que este cargo, este vendrá a ser el más importante. Asimismo será un desafío histórico porque comenzará el proceso de transferencia de competencias y del aumento de recursos para las regiones. Hacer una candidatura independiente tiene otro carácter, la de hacerla mucho más ciudadana y participativa.

-¿Cómo se ha acercado hoy a la gente, en un Chile que cambió desde el estallido social?

Por supuesto, es distinto hacer campaña hoy que antes. Tuvimos que obtener firmas presenciales en medio de una pandemia, por supuesto con los resguardos necesarios. Pero hoy la tecnología nos permite estar conectados con la ciudadanía y por esta vía ir conversando sobre la propuesta programática y también sobre los sueños, anhelos y dificultades que tenga la gente.

-¿Qué es lo más urgente que se debe solucionar en nuestra región?

No puede ser que las ayudas técnicas se concursen ya que echa por tierra cualquier política de inclusión que se quiera tener. Por ejemplo, ¿cuál es la lógica para no conseguir una silla de ruedas?, o ¿por qué se demoran un año en entregarlas?, eso a la gente la tiene indignada, es una aberración. Además, no podemos seguir teniendo comunidades que dependan de un camión aljibe. Tenemos que solucionar ya los problemas de agua potable que existen en el mundo rural transformándose hoy en una crisis sanitaria real. Y por último, el déficit habitacional que es crónico para nuestra región. La familia requiere de un hogar y para ello necesitamos de una política en esta área que sea consistente. Tenemos que solventar una política de compra de terrenos para con ello acelerar los procesos y poder desarrollar los proyectos.

PROGRAMA DESCENTRALIZADOR

-¿Qué propone ud. en su programa de gobierno regional?

Tenemos que reformular la política regional de desarrollo. Queremos generar un desarrollo en cuatro provincias y me refiero a que agrego a la de Mendoza, Argentina, porque tenemos que abrir el Paso Las Damas y que el Gobierno se comprometa de verdad con el Paso Las Leñas. Es por ello que es fundamental el desarrollo ferroviario de la región. Mientras avanza la línea del Metro en Santiago tenemos estaciones abandonadas acá en la región. Es totalmente viable tener una nueva integración de la región, una nueva conectividad mediante el desarrollo ferroviario. Por eso sumamos el proyecto que venimos trabajando desde que era parlamentario que es el Tranvía Rancagua-Machalí que este año debería comenzar su ingeniería de detalle para poder ser licitado internacionalmente el próximo año. Ello sumado a una estrategia de desarrollo del Turismo todo el año que genera riqueza y empleo, especialmente para la mujer. Podemos generar así un cambio sustantivo y de fondo en las condiciones de vida de los ciudadanos de la región.

-En medio de la pandemia, ¿hay que hacer una estrategia también descentralizadora para la región?

Esta visión nueva de desarrollo regional tiene un poder descentralizador. Es que la pandemia nos genera una serie de desafíos que algunos abordamos en nuestro programa. Por ejemplo, cómo abordar la telemedicina, que tenga una bajada real y concreta en una política pública de relevancia, por lo que los parlamentarios deben ponerse la pilas con la ficha médica electrónica. En la educación también debemos reforzar lo digital porque la pandemia vino para quedarse, no sabemos cuándo podemos sortear esta etapa. Aquí también tenemos que interlocutar con el Gobierno y el Ministerio del ramo.

-¿Por qué deberíamos votar por Ud. para el puesto de Gobernador Regional?

Creo que soy la mejor alternativa porque soy independiente pero que conoce bien los partidos políticos. Por lo tanto sé el nivel de crisis en que están. Con esta candidatura me debo a la ciudadanía, es ella la que me ha permitido inscribirme, con casi 4 mil firmas, lo cual ya es una garantía para muchos. Además tengo un conocimiento de la legislación y de los procesos de descentralización porque participé y los implementé, estuve en esta legislatura para los nuevos gobernadores. Por lo tanto sé muy bien cómo apretar para obtener más recursos y beneficios para la región. Sé también que nuestro programa es lejos el mejor y los invito a compararlos. Con ello tenemos una mejor visión de lo que debe ser la región. En cuarto lugar creo tener mayor capacidad de hacer terreno y de conexión con la gente. Me gusta el trabajo en terreno y así lo hice durante mi periodo de parlamentario. Siempre estaré en terreno durante la campaña. Los miércoles por ejemplo tengo una agenda intensa en San Fernando y los fines de semana generalmente lo aprovecho para visitar los interiores en la región.

Tenemos un sueño que se puede hacer realidad. Yo también la he pasado mal, sé lo que es sufrir y levantarse y por lo tanto coincide muy bien con los problemas de la gente y por lo menos yo personalmente, haré de esto mi lucha personal.

-¿Es importante informarse bien antes de ir a votar?

Por supuesto, es un requisito y una obligación legal por transparencia. La responsabilidad es de todos. Para decidir a qué constituyente iba a apoyar, me reuní con ellos para ver lo que estaban proponiendo incluso les reproché que no veían temas sobre las AFP, que en una constitución sí es tema.

Encuentra el Programa completo para el Gobierno Regional que propone Ricardo Rincón en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1MsASdqF8Uk3l2ajGMWFecXdXqFbyr5dO/view