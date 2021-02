Ya son millones las personas que han recibido la vacuna, pero aún existen grupos importantes que no han recibido la inmunización como los bomberos de Rancagua que en contraste a voluntarios de otras comunas, incluso de esta misma región, aún no reciben esta esperada vacuna, como si su labor no fuese fundamental.

Eso sí, más allá de quien se vacune primero o después, Chile tiene prácticamente garantizadas las más de 30 millones de dosis de vacunas que serán aplicadas a los diferentes grupos de población, según nivel de riesgo, durante todo 2021. A fines de año, se estima que debería estar inoculada a lo menos al 80% de la población, habiendo alcanzado así la inmunidad de rebaño.

Se comenzó la vacunación por los trabajadores de salud, se continuó con los adultos mayores y hoy tibiamente se está priorizando a los trabajadores de la educación, aún falta conocer fecha no sólo para los bomberos de la capital regional sino también para quienes sufren enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer. En general quien tenga algún estado que de contagiarse de covid haga suponer que podría tener graves complicaciones.

Por otro lado, más allá del calendario de edades propuesto, también se podría sugerir que la inmunización se haga siguiendo criterios prácticos y se empiece por vacunar a los jóvenes. No sólo porque son más propensos al contagio al ser un grupo importante de ellos más porfiados a la hora de seguir las normas de autocuidado, también es cierto que son jóvenes quienes son los bomberos, policías, repartidores, reponedores y quienes realizan muchos otros oficios necesarios para que podamos quedarnos en nuestros hogares.

También se podría argumentar que la pobreza, la discriminación y las desventajas sociales han provocado tasas desproporcionadas de infección, hospitalización y muerte en las comunidades más vulnerables. Entonces, por un principio de equidad, a esas comunidades se les debería asignar prioridad para obtener el remedio.

Con todo argumentos para cambiar o mantener la actual estrategia existen, pero falta resaltar aún con mayor fuerza que pese a que la vacunación avanza no hay que dejar las medidas de autocuidado, ya lo dijo el ministro de Salud en el balance diario. Recien en abril deberían comenzar a notarse los primeros efectos de la vacuna y faltan largos meses para la llamada inmunidad de rebaño, así que las posibilidades de contagiarse y de que los números nuevamente se disparen y nos lleven a no deseadas cuarentena sigue presentes. La mejor vacuna sigue siendo el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.

Luis Fernando González V

Sub Director.