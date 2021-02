Patricio Miranda H.

Tras una reunión de casi dos horas en La Moneda con distintos actores de los ámbitos educacional y sanitario, además de los ministros titulares de ambas carteras, Raúl Figueroa y Enrique Paris, el Presidente Sebastián Piñera insistió en el retorno a clases presencial a inicios de marzo.

El mandatario enfatizó en que este regreso a las aulas será “voluntario, gradual, flexible y seguro” y que serán los padres quienes tendrán “la última palabra”, al decidir si quieren o no enviar a sus hijos al colegio.

Hasta ahí, nada distinto de lo que el Ejecutivo venía anunciando, hasta que casi al finalizar su discurso, el Presidente Piñera indicó que se realizarán procesos de participación “a nivel comunal, con mesas de participación, diálogo y colaboración” para enfrentar el retorno a clases.

En el caso de Rancagua, Patricia Del Río, directora de la Corporación Municipal (Cormun), puntualizó que en sus 36 establecimientos “los funcionarios regresarán el 1 de marzo, y el 3 de marzo lo harán los alumnos de forma presencial, de acuerdo al aforo correspondiente a la superficie de cada sala de clases”.

En esa línea, Del Río detalló que “cada uno de los establecimientos tiene lineamientos realizados con su comunidad, por lo que los aforos son diferentes los grupos de alumnos son distintos, las jornadas son alternas, es diverso. Y cada colegio va a informar a sus apoderados a través de la página web y otros medios”.

Así, la directora de la Cormun asegura que “todos nuestros establecimientos tienen dispensadores de alcohol gel, un tótem de ingreso donde se toma la temperatura, pediluvios, hemos licitado mascarillas, todo lo que se exige por normativa y protocolo”. Para verificar el cumplimiento de estas medidas, Del Río asegura que se están realizando visitas de inspección a los recintos educacionales y que durante esta semana se contrató una empresa externa de limpieza.

En el caso de aquellos alumnos que reciben alimentación en las escuelas, Del Río afirmó que “la mayoría de los colegios entregarán la canasta como se realizó el año pasado”.

Pero este no sería el escenario que se vive en toda la región. Así al menos lo expone la presidenta del Colegio de Profesores de O’Higgins, Verónica Díaz: “Todavía faltan recursos en los colegios, seguridad en el ingreso y traslado de los alumnos. La alimentación tampoco está clara cómo se va a entregar. Todavía no hay una seguridad como para decirles a los apoderados que sí, que manden a sus hijos al colegio y no les va a pasar nada”.

En esa línea, la docente opina que muchas de las falencias se terminarán viendo el 01 de marzo “cuando nos presentemos en los colegios y ahí veamos qué medidas se han implementado y cuáles no. Igual que el año pasado, que todo fue ensayo y error solamente. Ahora estamos empezando exactamente igual”.

Seguro escolar incorporará el Covid para los estudiantes

Tras la reunión en La Moneda, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, destacó algunos puntos del encuentro.

“Se tomó como acuerdo que el seguro escolar que hoy tienen los estudiantes incorpore el Covid para que en caso de producirse cualquier situación, estén absolutamente protegidos”, señaló Díaz.

Asimismo, enfatizó en las mesas de trabajo comunales, en las que, asegura, “las comunidades educativas sean las que en definitiva resuelvan el día, la hora y las condiciones en que se vuelve a clases presenciales”.

En esa línea, el dirigente puntualizó que los planes de retorno que los establecimientos tuvieron que presentar al ministerio “son muy distintos a lo que en realidad ocurre en nuestros colegios, liceos y jardines infantiles”, por lo que estas mesas de trabajo darán a la comunidad escolar “la posibilidad de fiscalizar y definir el momento en que efectivamente estos protocolos se cumplan y piensen entre todas y todos, la fecha oportuna para el retorno presencial”.

A su vez, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, planteó que “es importante respetar la voluntad de las familias” y que respecto a los sostenedores que han señalado que no retomarán las clases presenciales en marzo (como el alcalde de Graneros, por ejemplo), “lo fundamental es que todos los colegios que están preparados para volver de manera flexible, gradual, voluntaria y segura, lo hagan y que aquellos que aún no están listos, se preparen. Y para ellos el trabajo con las comunidades es fundamental”.

RECUADRO 2

Protocolos recomiendan tomar temperatura de los niños en la casa

Según una minuta de Presidencia, los protocolos sanitarios que se deben seguir en los establecimientos educacionales implican, por ejemplo, horarios diferidos de recreos por ciclos y niveles, y asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro en los recintos.

También se plantea la demarcación en lugares de espera, servicios higiénicos, casinos y otros espacios, además de informar a la comunidad educacional sobre las medidas establecidas para el funcionamiento de los colegios en el contexto de la crisis sanitaria.

Otro punto que se sugiere es “recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio” y que “no se exigirá control de temperatura al ingreso de los establecimientos educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias”.