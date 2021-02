Ximena Mella Urra

Los cerca de 36 mil habitantes de Graneros esperaban a comienzos de esta semana que se anunciara el avance de esta comuna a Fase 3 de Preparación y así acabar con los sábados, domingos y festivos en cuarentena obligatoria. Sin embargo, eso no ocurrió y la tasa de incidencia parece no bajar.

Al respecto el alcalde de esta ciudad comentó a #ElRancagüino que “la comuna permanece un poco oculta en la selva regional, es una ciudad de enganche de trabajadores que cada día salen a esta y regiones aledañas como la Metropolitana y la Séptima. Y el control es prácticamente nulo”, acusó asegurando que por estas tierras su población flotante no baja de las 5 mil personas.

La gran parte de los contagios por Covid 19 son de origen laboral, aseguró. “Los trabajadores son los que más se han enfermado y en su lugar de trabajo, después ellos van a una reunión familiar y así van contagiando. Esto nos hace ser un vector muy importante de contagios. Y para ellos tenemos un programa de acompañamiento a los enfermos Covid, ya sea en comida o medicamentos para que no salgan de sus casas. Así tenemos una visión más objetiva de lo que está ocurriendo.”.

Por lo tanto pide mayor dotación tanto de fiscalizadores como de Carabineros. “He pedido que algunas comunas de la región de O’Higgins seamos consideradas como de trabajo agrícola, así podríamos contar con mayor presencia de personal policial, de refuerzo en Salud, etc. Somos una zona de sacrificio vinculada a la agricultura del país y no tenemos ningún tipo de compensación. Tenemos una alta presencia de inmigrantes e incluso el 10% de nuestra población es de origen mapuche”, explicó la autoridad. Pero insistió que actualmente siguen trabajando miles de temporeros y nadie los fiscaliza ni ordena. “Nosotros seguimos hasta ahora pagando el costo social de ello para que la economía agrícola se proyecte”.

Prosiguió diciendo que siempre fue partidario de decretar cuarentenas provinciales. “No hay que sustraerse del fuerte vínculo que tenemos con Rancagua y en definitiva es una macrozona en que muchos convivimos, con Machalí, Codegua, Mostazal, Doñihue y la ruta H30, por ejemplo. Es un alto costo, duele una cuarentena como esta, pero serán mucho más eficientes a la larga”, según expresó a nuestro medio. “Esperamos que en los próximos días esta condición cambie, para tener una vida un poco más normal. Sin embargo no debemos relajarnos con las medidas de autocuidado. El costo de estar en esta fase para el comercio y la vida diaria es bastante grande. Además es evidente la falta de fiscalización en la comuna. No tiene sentido alguno que se tome una medida como esta si alguien no la fiscaliza”, indicó Segovia.

Recordó finalmente que esta comuna no cuenta con salud municipalizada, por lo que la responsabilidad “cae en nosotros, ya sea en el acompañamiento de los enfermos tanto como en el proceso de vacunación actual”.

VACUNACIÓN

Hasta el lunes 22 ya había más de 5 mil vacunados en esta comuna. Según el edil poseen al día a los grupos etarios, mientras que convocó a los profesores de la educación que trabajan en la comuna a que se vacunen indistintamente de su edad. “Nosotros cumplimos con el calendario de vacunación del Ministerio siempre y cuando hayan instrucciones claras. Sino debemos buscar la fórmula. Se dan señalas vagas que generan expectativas a diversos segmentos. Si dicen hay que vacuna a los bomberos mayores de 60 años entonces mejor vacunemos a todos “, apreció. “Se da una señal populista pero en verdad no es significativa”, reiteró.